Vejdirektoratet åbner vindue for klager over Storstrømsbroen

Vejdirektoratet, der er bygherre på Storstrømsbroen, har nemlig lige offentliggjort en bekendtgørelse i EU?s system for udbudskonkurrencer. Fordi der er ændret grundlæggende ved betingelserne for udbuddet på Storstrømsbroen.

De næste 10 dage kan blive afgørende for, om Storstrømsbroen bliver bygget til tiden eller måske må udskydes med helt op til et år, skriver Fagbladet 3F.

Anlægschef Erik Stoklund Larsen fortæller til Fagbladet 3F, at det er forløbet omkring det italienske firma Condotte, der har fået Vejdirektoratet til at lave bekendtgørelsen.

- Det giver firmaerne en mulighed for at klage, hvis de mener, vi har gjort noget forkert i sagen, siger Erik Stoklund Larsen.

Condotte blev sidst i januar udelukket fra at være med til at bygge Storstrømsbroen, fordi de er tæt på at gå konkurs og ikke kan stille en garanti for, at de kan opfylde de økonomiske forpligtelser på brobyggeriet.

Dermed er der kun to firmaer tilbage i det italienske konsortium, der har vundet kontrakten på at bygge Storstrømsbroen.

Med Vejdirektoratets nye manøvre åbnes et vindue på vid gab for klagesager fra de entreprenører, der tabte udbuddet på Storstrømsbroen på bekostning af italienerne.

Med bekendtgørelsen i EU-systemet følger nemlig en såkaldt stand still-periode på 10 dage, hvor taberne i udbudskonkurrencen kan gøre indvendinger, inden Vejdirektoratet skriver under med det vindende italienske konsortium.

En klage afsendt inden for fristen på 10 dage giver nemlig Klagenævnet for Udbud mulighed for fuldstændig at standse processen, indtil klagesagen er afgjort. Og gør de det, er konsekvenserne vidtrækkende, fortæller de to eksperter.

- Hvis Klagenævnet afgør, at der skal køre en sag på Storstrømsbroen, så kan det betyde, at hele projektet udsættes i månedsvis. Det tager lang tid at behandle sådan nogle sager, siger ekspert i EU-udbud Carina Risvig Hamer fra Syddansk Universitet.

Knud Erik Busk, dommer i Klagenævnet for Udbud, vurderer, at konsekvenserne kan være endnu mere vidtrækkende. Vejdirektoratet må i værste fald starte udbudskonkurrencen om Storstrømsbroen helt forfra.

- Hvis Klagenævnet bestemmer, at en klage har opsættende virkning, så stopper det hele. Så er Vejdirektoratet nødt til at annullere deres beslutning og tage en ny runde med prækvalifikation og udbud af Storstrømsbroen. Og det vil formentlig udsætte byggeprocessen med et års tid eller mere, siger han.

Anlægschef Erik Stoklund Larsen vil ikke svare på, om han forventer, at der vil komme klager over Vejdirektoratets håndtering af sagen om Storstrømsbroen.

- Det kan jeg ikke sige. Men vi har sammen med Kammeradvokaten vurderet, at vi har en stærk sag. Så hvis der kommer en klagesag, så vil vi tage den, og vi føler os overbevist om, at vi ikke vil tabe den, siger han.