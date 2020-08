Vejarbejde kan skabe køer på motorvej

Vejdirektoratet skal i gang med at udskifte asfalten på en ni kilometer lang strækning i vestgående retning mellem Vemmelev og Korsør med såkaldt »klimavenlig asfalt«. Det skal give en mere jævn kørebane, og dermed nedsætte køretøjernes rullemodstand en smule.

Vejdirektoratet op,lyser, at man vil udføre arbejdet i aften- og nattetimerne mellem klokken 18.30 - 06.30 for at genere færrest mulige.