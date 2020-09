Der skal nye bogstaver på stemmesedlen, for Veganerpartiet får G, som 20 lokallister spredt ud over landet hidtil har brugt. Foto: Hans Jørgen Johansen

Veganerpartiet snupper G'et fra lokallister

Indenrigsministeriet har givet Veganerpartiet listebogstavet G. Det betyder, at ingen andre må bruge det.

Et landsdækkende parti trumfer lokallister, derfor må adskillige lokale partier ud at finde sig et nyt bogstav inden kommunalvalget i november 2021.