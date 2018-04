Fredag bliver en flot dag med sol til alle, lover DMI. Foto: Scanpix/Henning Bagger/arkiv

Varmen er over os: Her er der målt over 25 grader

Sjælland - 20. april 2018 kl. 14:17 Af Christina Ledertoug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både i dag og i går har foråret vist sig fra sin bedste side med sol, blå himmel og masser af varme.

Faktisk er der ifølge DMI’s målinger her til eftermiddag målt hele 25,1 grader ved Holbæk Flyveplads, hvilket betyder, at der er tale om en regulær sommerdag Ifølge DMI er definitionen på en meteorologisk sommerdag nemlig, at temperaturen et eller andet sted i landet kommer over 25 grader. Ved Nakkehoved Fyr i Gilleleje er der målt 24,2 grader Ved Gniben på Sjællands Odde er der målt 15,9 grader Ved Flakkebjerg i Slagelse er der målt 22,3 grader Ved Brandelev i Næstved er der målt 22,4 grader. Ved Tessebølle I Køge er der målt 23,3 grader. Ved Roskilde Lufthavn er der mål 24,4 grader. Ved Sjælsmark i Hørsholm er der mål 22,9 grader.