Varmeformand: Vaskeri-valg virker som urent trav

Svend Müller, bestyrelsesformand for Svebølle Varmeværk, er dybt forundret over, at regionens flertal ser helt bort fra at placere nyt sygehusvaskeri i Svebølle.

- Jeg føler, at den tid, vi har brugt på at lave et oplæg, ikke bliver honoreret på en ærlig måde. Jeg ved ikke, om det er politikerne eller embedsmændene. Men det virker som urent trav, at Svebølle slet ikke kom i spil.