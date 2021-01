Vagn Mortensen fik først at vide, at han skulle have en ny attest om sit helbred fra samtlige sygehusafdelinger, han bliver behandlet på. Siden at hans egen læge kunne stå for det. Det afviste en anden person i regionens befordringsservice. Men fredag fik han alligevel lov at beholde sit kørselstilskud. Foto: Tine Fasmer

Send til din ven. X Artiklen: Vagn fik forhandlet sit kørselstilskud tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vagn fik forhandlet sit kørselstilskud tilbage

Sjælland - 09. januar 2021 kl. 12:11 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Det er lykkes for 75-årige Vagn Mortensen at få lov til at beholde kilometerpenge for sine mange ture til hospitaler over hele Sjælland. Men hvad med alle andre, det er da ikke rimeligt, mener han.

Kort før jul fik alle borgere, der havde modtaget kørselstilskud fra Region Sjælland, besked om, at det bortfaldt.

Målet er at spare 7,8 millioner kroner om året ved at få flere borgere transporteret med Flextrafik, regionens patientbusser til Rigshospitalet eller offentlig transport for dem, der kan.

Folk, der kører i egen bil til sygehuset, kan dog få refunderet en udgift svarende til turens pris med et rejsekort.

Multisyg med mange behandlinger Som tidligere omtalt er 75-årige Vagn Mortensen vred, for han er en flittig gæst på mange forskellige sygehuse, fordi han blandt andet har kræft, stomi, samt en kronisk betændelsestilstand endokardit, som kan blusse op og give problemer for hans udskiftede hjrteklap.

Derfor har han siden modtagelsen af brevet fra Region Sjælland presset på for at få en løsning.

Men indtil for nylig holdt befordringskontoret ved Præhospitalt Center fast i, at han skulle have en ny lægebeskrivelse fra samtlige afdelinger, hvor han er i behandling, hvis han muligvis fortsat skulle kunne få tilskud til at køre i egen bil.

- Nu er de vendt på en tallerken efter en telefonsamtale på 53 minutter. Jeg får lov til at fortsætte med at få kilometerpenge. Det udslagsgivende blev min stomi, for jeg har også colitis, og det kan betyde, at jeg skal have skiftet stomi i løbet af 10 minutter. Det er jeg vant til at klare, hvis jeg kan mærke, at det er ved at gå galt, så kører jeg fra motorvejen og finder fx et plejecenter, hvor jeg kan komme ind på toilettet. Det kan man ikke klare med Flextrafik, siger Vagn Mortensen og fortsætter:

- Det er jo egoistisk set godt for mig, at jeg kan blive ved med at få 1,8 kroner pr. kilometer, men det er jo ikke rimeligt, at mange andre vil skulle gennem samme cirkus.

relaterede artikler

Multisyg kritiserer stop for kørselspenge 07. januar 2021 kl. 06:00