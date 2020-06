Foto: Per Christensen

Væksthjælp: Sparekassen og Seas-NVE smider 50 mio. i nyt investeringsselskab

Sjælland - 23. juni 2020 kl. 13:50 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der mangler investorer, der vil smide tålmodige penge efter virksomheder på Sjælland, Lolland og Falster, der har potentiale til at vækste sig til national eller international størrelse.

Derfor smider Sparekassen Sjælland-Fyn og Seas-NVE nu hver 25 millioner kroner i et nyt, fælles investeringsselskab. Målet er at hjælpe iværksættere og virksomheder i Østdanmark uden for København, som har potentialet til at vokse sig store, med at indfri det potentiale.

- Vi er en væsentlig spiller i de samfund, vi er en del af. Vi har allerede i dag mange små og mellemstore virksomheder, vi servicerer og hjælper. Men med det her initiativ vil vi gerne give en vitaminindsprøjtning til områderne, så der kan skabe vækst og arbejdspladser, siger Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Selskabet får fra begyndelsen 50 mio. kr. fra hver af de to ejere, Sparekassen Sjælland-Fyn og Seas-NVE. Tanken er, at investeringerne skal være tålmodige og langsigtede, men dog tjene sig selv hjem, så pengene kan reeinvesteres i nye selskaber.

Målet er, at man sætter gang i de første 1-2 investeringerinden årets udgang.

Hverken Sparekassen eller Seas-NVE vil udelukke, at de på sigt vil skyde flere penge i investeringsselskabet. Oprør mod Københavner-foksuerede investorer Ifølge Lars Petersson er der masser af investorer med masser af penge i Østdanmark. De har desværre bare en tendens til at klumpe sig sammen rundt om virksomhederne i og omkring København og landets andre store byer.

- Det vil vi gøre oprør imod med det her initiativ, siger han.

Det nye investeringsselskab, der kommer til at hedde Impagt Invest Sjælland og er tænkt som en investor, der fokuserer langsigtet og tålmodigt frem for at score kortsigtede gevinster. Selskabet vil primært fokusere på virksomheder, der arbejder med bæredygtige løsninger inden for både industri og fødevareområdet, miljø og energi. Kravet er, at virksomhederne på den gang har bevist, at de har en levedygtig forretningsmodel, men som samtidig også har et potentiale til at blive større.

Skal bidrage til grøn omstilling - En ting er, at det her skal bidrage til at skal skabe noget energi og liv i vores region. Noget andet er, at vi i Seas-NVE er meget optaget af den grønne omstilling. Hvis vi kan hjælpe nogen med at bidrage til den grønne omstilling, vil det også kunne komme os til gavn, siger Jesper Hjulmand.

Ifølge Jesper Hjulmand har man gået og luret på potentielle virksomheder, man kunne investere i, i cirka et halvt års tid.

De to direktører forventer, at man vil have investeret i de første 1-2 selskaber, inden årets udgang.

Fond skal finde potentielle virksomheder Impagt Invest Sjælland får sekretariat hos investerings- og udviklingsselskabet Spring Nordic, der i skrivende stund har base i Trekroner.



Investment Manager i Spring Nordic, Tom Weidner, får til opgave at finde at finde egnede virksomheder, som Sparekassen Sjælland-Fyn og Seas-NVE kan investere deres 50 millioner kroner i. Foto: Per Christensen.



Selskabet udspringer af innovationsmiljøet omkring de hedengangne offentlige investeringsfonde, CAT og Capnova under Region Sjælland, der blev lukket ned i forbindelse med den tidligere VLAK-regerings erhvervsfremmereform.

Investment Manager i Spring Nordic, Tom Weidner, glæder sig »voldsomt« til at komme i gang.

- Vi har en god historik, når det kommer til at finde virksomheder, vi kan hjælpe med at vokse. Vi er allerede så småt i gang med at kigge på nogen, der kunne være interessante. Og vi forventer da også, at flere vil henvende sig i den kommende tid, siger han.