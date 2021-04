Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden, er meget tilfreds med de resultater, fonden opnåede i 2020. Foto: Vækstfonden

Vækstfonden skabte 460 job i Region Sjælland

Sjælland - 19. april 2021 kl. 06:13 Kontakt redaktionen

Vækstfonden øgede aktiviteten markant i 2020 i Region Sjælland og bidrog til at fastholde og skabe godt 460 arbejdspladser i regionen sidste år.

- Vi er glade for, at vi sidste år har medvirket til at fastholde og skabe flere hundrede arbejdspladser i regionen. Coronakrisen har skabt svære betingelser for virksomhederne, de selvstændige og små erhvervsdrivende. Det er disse virksomheder, vi har rakt en hånd ud til, så vi kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser, der kan komme hele regionen til gavn efter krisen, fortæller Jonas Kristiansen, som er ansvarlig for Vækstfondens aktiviteter i Region Sjælland.

Han håber, at Vækstfonden i år kan nå ud til lige så mange virksomheder.

- Vi ved, at der er virksomheder derude, som stadig har behov for en håndsrækning. Derfor kan vi nu stille genstartskapital til rådighed, der skal være med til at sikre soliditet og likviditet i virksomhederne og bygge bro til bankerne, siger Jonas Kristiansen.

Kapital til 1500 virksomheder Med finansiering af flere end 1.500 virksomheder har Vækstfonden haft rekordhøj aktivitet i 2020. Aktiviteten har været med til at skabe og fastholde 20.000 arbejdspladser og har i løbet af året bidraget til et løft i Danmarks BNP på 15 milliarder kroner.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S), som er minister for Vækstfonden er meget tilfreds med årsresultatet i fonden.

- Vækstfondens indsats har været med til at skabe og fastholde over 20.000 arbejdspladser i hele landet. Det er jeg meget tilfreds med, og det viser, at ordningerne har haft stor betydning for dansk erhvervsliv, og at vi får flere virksomheder og arbejdspladser med på den anden side af krisen, siger Simon Kollerup.

Resultat på en halv milliard Årets finansielle resultat i Vækstfonden lander på 497 millioner kroner, hvilket især har været drevet af værdistigninger på teknologiselskaber, som globalt har klaret det godt i 2020 på trods af Coronakrisen. Det har også været med til at løfte værdien af Vækstfondens mange investeringer i danske virksomheder inden for teknologi, software og life science - både direkte og gennem fonde.

Gevinsterne på teknologiselskaber har mere end opvejet årets ekstraordinære tab og nedskrivninger, som Vækstfonden har haft på låneporteføljen til det bredere erhvervsliv. Her har mange af Danmarks små og mellemstore virksomheder oplevet tilbagegang i løbet af året som følge af Coronakrisen, hvor det for Vækstfonden har handlet om at gøre en bred indsats i 2020, for at spænde sikkerhedsnet ud under trængte virksomheder.

Kapital til hele Danmark Oven i fondens normale aktiviteter har Vækstfonden i løbet af 2020 forvaltet en del af de hjælpepakker, som regeringen og en lang række af Folketingets partier har vedtaget. Samlet er det blevet til finansiering af flere end 1.500 virksomheder for over 11 milliarder kroner, - en fordobling af antallet af virksomheder i forhold til året før. Vækstfondens aktivitet fordeler sig bredt ud over hele landet, og Vækstfonden har foretaget finansieringer i 97 af landets kommuner i 2020.

- Vigtigst af alt har vi på tværs af alle fondens aktiviteter været med til at skabe samfundsafkast til Danmark. I 2020 har vi bidraget til at skabe og fastholde over 20.000 arbejdspladser. Det er vel at mærke arbejdspladser i hele landet og inden for mange forskellige brancher, som skal være med til at give os afsæt for en god genstart i Danmark, lyder det fra Rolf Kjærgaard, administrerende direktør i Vækstfonden.

Det forgangne år bød også på etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond, og aftalen om Genstartsfonden faldt på plads. Det er to initiativer, der i år skal medvirke til, at Vækstfonden får en god genstart efter krisen og kan sikre kapital både til nye vækstplaner og grøn teknologi.

Rolf Kjærgaard pointerer, at den høje aktivitet skal fastholdes, så den grønne omstilling fortsat kan drives fremad. Derfor har Vækstfonden iværksat en række nye initiativer, som skal sørge for flere grønne investeringer.