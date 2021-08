Vaccineskeptikere kører Sjælland tyndt med megafon: - Stop Covid-19-vaccination af børn

Vaccination af 12-15årige

Alle børn mellem 12 og 15 år i Danmark har fået tilbud om en covid-19 vaccine. Myndighederne anser det som sikkert, Lægemiddelstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at langtidseffekterne af vaccinerne både for børn og voksne dog endnu ikke er fuldt belyst.



Ifølge de danske myndigheder er der ikke øget risiko ved at vaccinere børn i forhold til voksne. Det er sjældent, at børn udvikler et kritisk sygdomsforløb i forbindelse med Covid-19.



Debatten om vacciner til børn har raset de seneste måneder, og bl.a. har formanden for børnelægerne Klaus Birkelund Johansen tidligere påpeget, at nødvendigheden af vaccinen ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm har meldt ud, at man muligvis vil overveje at tilbyde vaccine til børn under 12 år i slutningen af året - afhængig af, hvad de igangværende undersøgelser viser.