Vaccinen kommer hjem til sengeliggende borgere

Hjemmevaccination er en national beslutning, som gælder for borgere i gruppe 2. Det er borgere over 65 år, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje, og som samtidig ikke kan forlade eget hjem for at blive vaccineret. Det er kommunerne, der vurderer hvilke borgere, der skal modtage tilbud om hjemmevaccination.