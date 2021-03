Vaccine-pendlere: Nu er der en løsning

Fynboer, folk fra Nordsjælland og hovedstaden samt en del fra Midtjylland har kørt til Region Sjælland for at få vaccine mod Covid-19.

Nu er der en løsning. Sundhedsstyrelsen er nu klar til at justere tildelingen af vaccinedoser, så Region Sjælland får flere.

- Det er lige præcis sådan, at det skulle være. Vi skal sikre, at vi kan vaccinere vores borgere på lige fod med de øvrige regioner, og når mange tager hertil, er vi nødt til at få flere, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).