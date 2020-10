S-regeringen har hidtil ønsket en ebil-aftale, der sikrer en halv million grønne biler på vejene i 2030. Men både støttepartier og Venstre og De Konservative ønsker én million. Nu har VKR fuundet sammen om kravet og hvordan vejen til målet skal nås. Foto: Tomas Revsbech.

VKR sammen om fælles krav: Èn mio. grønne biler i 2030

27. oktober 2020

S-regeringen skal op i et helt andet gear, når det gælder om at få flere grønne biler på de danske veje.

Sådan lyder budskabet fra støttepartiet De Radikale, der nu er gået sammen med Venstre og De Konservative i et fælles krav til regeringen om at sikre en million grønne biler på de danske veje i 2030. Det sker forud for afgørende forhandlinger torsdag.

Ifølge de tre partier skal vejen til målet om en milion grønne biler i 2030 blandt andet nås ved at annullere forestående afgiftstigninger på grønne biler, ligesom ladeinfrastrukturen til elbiler skal udbygges. Det oplyser De Radikales skatteordfører Kathrine Olldag til Sn.dk tirsdag aften.

- Vi er gået sammen om det her for at give forhandlingsbolden et ordentligt los. Forhandlingerne har stået på i ugevis uden at tingene har rykket sig. Vi tre partier går nu sammen til forhandlingerne med de her krav, og vi har nogle forslag til, hvordan det kan finansieres, siger hun.

Prisen for at holde elbil-afgifterne nede og skaffe flere ladestandere skal findes ved at tage af det økonomiske råderum og gennem nye reformer.

De tre partier peger på effektivisering af landets jobcentre og en sænkning af den såkaldte beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft som mulige finansieringskilder.

- I sidste ende er det regeringen, der er forpligtet til at finde pengene. Men når vi kommer med det her krav, synes vi også, vi er forpligtet til at give regeringen nogle forslag til, hvordan det kan finansieres, siger Kathrine Olldag.

Også regeringens too andre støttepartier, SF og Enhedslisten, ønsker en million elbiler på vejen i 2030.

Men ingen af de to partier ønsker at tage penge fra råderummet. Ifølge Berlingske vil begge partier bruge råderummet på velfærd.

Støttepartierne samt V og K's krav om én million elbiler i 2030 står over for S-regeringens egen ambition om en hav million elbiler i 2030.

Eller det var det i hvert fald.

Et lækket notat, som Ritzau har set, viser at regeringen tilsyneladende har flyttet sig lidt.

Nu er S-regeringens udgangspunkt tilsyneladende 600.000 biler, og det mål vil regeringen nå ved en gradvis indfasning i registreringsafgiften for grønne biler frem mod 2030. Samtidig læggger regeirngen også op til, at bundfradraget for elbiler skal være på 160.000 kroner faldende til 145.000 kroner i 2030 i takt med, at teknologien bliver billigere. For plug-in-biler er det 50.000 kroner faldende til 35.000 kroner.