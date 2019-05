V3 fangede Lorenzengruppen

»Nu kom de ud med hænderne oppe, og der var også nogle kvinder blandt dem. De fortalte, at der var døde og hårdt sårede inde i huset. Vi gik ind gennem køkkendøren, og her så vi den første sårede, der stod og lænede sig op mod køkkenbordet. Det viste sig senere at være Jørgen Lorenzen (gruppens leder. red.) himself. Inde i stuen mødte os et frygteligt syn, idet borde og stole var splintret. og alt lå hulter til bulter. To mænd sad halvvejs op, men da vi tog våbnene fra dem, så vi, at de var døde. Fra loftet svævede en udstoppet svane over ødelæggelserne. Fra et tilstødende værelse hørte vi skrig, og her lå en hårdt såret kvinde. Hun bad os give sig nådeskuddet. Det viste sig senere at være Anna Lund, som var Jørgen Lorenzens ret sadistiske veninde. Hun blev bragt til Frederiksværk Sygehus, hvor man måtte amputere begge hendes arme. Overlæge Gram fortalte senere, at inden operationen havde hun sagt til ham, at hvis hun døde under denne, skulle hendes søn vide, at hun døde som nazist. Hun overlevede og blev senere dømt til døden, men benådet, og efter endt strafafsoning rejste hun til Sverige.