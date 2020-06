Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen vil ikke trække en BRT-løsning ned over lokalbaner som Østbanen. Men statens trafikmilliarder skal bare ikke bruges på lokalbaner, som er regionernes ansvar, mener han. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: V-ordfører: Trafik-milliarder skal ikke gå til lokale togbaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V-ordfører: Trafik-milliarder skal ikke gå til lokale togbaner

Sjælland - 22. juni 2020 kl. 07:38 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regionsrådspolitikerne i Region Sjælland står i lidt af en kattepine, når de i dag skal beslutte, om de skal renovere skinnerne den østsjællandske Østbane eller udskifte dem med asfalt og Bus Rapid Transit (BRT). Også kaldet tog på gummihjul.

For Region Sjælland har ikke selv de 500 millioner kroner, det koster at renovere skinnerne. Tværtimod skal man i gang med et »lobbyarbejde hos Folketing og regering« som skal sikre, at »staten afsætter den fornødne finansiering .. til en renovering af Østbanen«, som det formuleres i oplægget til politikerne.

Men det bliver lettere sagt, end gjort. I hvert fald, hvis Folketingets største oppositionsparti Venstre skal være med:

- Jeg har stor respekt for, at man lokalt og regionalt ønsker at renovere skinnerne i stedet for BRT. Men skal staten så betale? Det mener jeg som udgangspunkt ikke. I hvert fald ikke inden for den trafikale anlægsramme, for der er der rigeligt at bruge penge på, siger Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Han fremhæver blandt andet, at han vil bruge trafikmilliarderne på motorveje til Kalundborg og mellem Næstved og Rønnede samt en omfartsvej på Stevns.

Transportordføreren foreslog for nylig, at staten opretter en pulje til BRT-løsninger rundt om i landet, herunder lokalbanerne. En pulje, Kristian Pihl Lorentzen forestiller sig i størrelsesordenen 500 millioner kroner. Et forslag, der blev modtaget med åbne arme af transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det er ikke det samme som, at Venstre og jeg mener, at man så skal vælge BRT på Østbanen. Mine partifæller, borgmestrene i Faxe og Stevns samt i regionsrådet mener ikke, sådan en løsning er relevant. Det har jeg dyb respekt for. Men BRT er en ny transportform med store perspektiver i, og vi har tradition for at hjælpe nye transportformer på vej, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Hvis først staten begynder at dele penge ud fra trafikmidlerne til Region Sjælland, frygter Venstre-politikeren en glidebane, hvor regionerne i tide og utide kommer rendende for at få penge til landets 14 lokalbaner.

I stedet må regionerne tage banernes økonomi op i de årlige økonomiforhandlinger med regeringen, eller satse på, at der afsættes penge på finansloven:

- Det har jeg ikke noget imod, at man gør. Men så er det oppe over mit niveau. Så er det en sag for Finansministeren (Nikolai Wammen,red.), siger Kristian Pihl Lorentzen.

Avisen har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Benny Engelbrecht om hans holdning til BRT, herunder om han ser det som en løsning for Østbanen.

- Hvad angår en mulig BRT-løsning på Østbanen, så afventer jeg Region Sjællands beslutning om, hvilken løsning, regionen ønsker, lyder det kortfattet i et skriftligt svar fra Benny Engelbrecht.