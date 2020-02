V-ordfører: »Spændende perspektiver« i BRT-busser på Østbanen

Venstres transportordfører støtter varmt undersøgelsen af, om der skal køre BRT-busser på den 50 km. lange Østbanen. Aalborg er på vej til at få busserne på en 12 km-strækning. Det ventes at koste 510 mio. kr.

Sjælland - 13. februar 2020 kl. 12:15 Af AF Tine Fasmer og Tomas Revsbech

Den omdiskuterede BRT-bus-løsning, der er i spil på Østbanen, får nu opbakning fra Venstre på Christiansborg.

Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) ser positivt på den igangværende undersøgelse, der ser på mulighederne for at pille lokalbanens skinner op til fordel for asfalt og BRT (Bus Rapid Transit).

- BRT kan give meget kollektiv transport for pengene sammenlignet med jernbane, der er i dyr i drift og vedligeholdelse. Det gælder også tilfældet her. BRT er relativt billigt i anlæggelse og drift, og det åbner op for, at ruten kan forlænges ind i Køge by forbi supersygehuset, uddannelsescampus og ud til Køge Nord Station på den nye København-Ringsted bane, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Han understreger, at han ikke har taget endeligt stilling til en BRT-løsning eller skinnerenovering. Men han ser »spændende perspektiver i BRT« som alternativ til dyre letbaner i de store byer, på Østbanen og på andre lokalbaner:

- Det kan måske danne skoler for andre steder i Danmark, hvor der er nedslidte skinner, og hvor man kan opnå bedre dækning med BRT end i dag. Men lad os nu se, hvad undersøgelserne siger. Så tager vi stilling, efter vi vel og mærke har hørt vores sjællandske V-bagland om, hvad de mener, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Lokal V-skepsis Umiddelbart er temperaturen ret lunken hos lokale Venstre-politikere.

I Faxe, hvor Ole Vive (V) er borgmester, har det samlede byråd kontaktet transportminister Benny Engelbrecht (S) med »krav om at sikre en løsning for renovering af de nedslidte skinner på Østbanen«.

- Vi har i årevis sagt til folk, at der lige om lidt kom direkte togforbindelser fra Lille Syd til København og fra Østbanen til Roskilde. Og det er udskudt gang på gang. Der er tale om projekter, der er aftalt på Christiansborg. BRT kan være godt i store byer. Men jeg må bare sige, vi altså ret skeptiske over for BRT i det åbne land, siger Ole Vive.

Folketingsmedlem for Venstre og næstformand i regionsrådet i Region Sjælland, Jacob Jensen, har også forbehold.

- Jeg kan ikke sige, hvorfra Kristian Pihl Lorentzen har sin viden, men han er jo en indsigtsfuld mand og kan referere til erfaringer fra udlandet. Men jeg vil forholde mig til den analyse, som Region Sjælland og Transportministeriet har bestilt og betaler hver sin halvdel af. Vi forventer, at den ligger klar inden sommerferien, og inden da ved vi jo ikke, hvordan en eventuel BRT-løsning vil se ud på Østbanen, siger Jacob Jensen, og tilføjer:

Mindst lige så godt - Vi har anlagt den klare forventning, at BRT-løsning skal være mindst lige god som Østbanen med hensyn til rettighed, service og hastighed.

Stevns Venstre-borgmester Anette Mortensen har umiddelbart ingen kommentar til Kristian Pihl Lorentzens udmeldinger. Hun tilføjer dog:

- Mit hovedfokus er at pendlerne på Stevns får en ordentlig service i forhold til offentlig transport og det mener jeg ikke de har pt, skriver hun i en sms.

Til gengæld er Stevns-kommunalbestyrelsesmedlemmet Flemming Petersen (V) klar i mælet: »alle mener vel, at nye skinner er det allervigtigste for Stevns lige nu«, skriver han i et fælles debatindlæg med De Radikales Line Krogh Lay.

