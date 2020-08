Se billedserie Det var rigtigt at bakke op om statsministeren i den første coronatid, men det er bestemt ikke "hår i suppen" at kritisere, at landet blev lukket ned ud fra Mette Frederiksens mavefornemmelser, mener Jacob Jensen. Foto: Mie Neel

V-folketingsmedlem: Endelig er der ro i folketingsgruppen

Sjælland - 19. august 2020 kl. 07:02 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre går til sommergruppemøde i skyggen af kedelige meningsmålinger. Men ifølge miljøordfører Jacob Jensen er der ro i folketingsgruppen, og det er i høj grad Jakob Ellemann Jensens fortjeneste. I morgen sætter Venstres folketingsgruppe sig sammen til et sommergruppemøde i Sønderborg, der tegner langt mere fredeligt end 2019-mødet på Kragerup Gods.

Partiets miljøordfører Jacob Jensen ser tilbage på et år, hvor det store oppositionsparti har måttet bruge mange kræfter på de indre linjer efter både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig fra posterne efter et højspændt forretningsudvalgsmøde i Brejning.

- Efter et så dramatisk opgør var der selvfølgelig både i baglandstropperne og folketingsgruppen holdninger til, hvad der var sket. Det gik der lang tid med at pleje, og så har Jakob Ellemann Jensen også skulle finde sin stil, andre bliver formænd med god tid til at forberede sig, han fik kun et tilløb på tre dage, siger Jacob Jensen, der har haft plads i Folketinget i de sidste 15 år og netop er blevet genvalgt i Kalundborgkredsen.

Alle Folketingets partier bakkede op om statsministerens lederskab i coronakrisens første mange uger, og det har gjort udfordret mulighederne for at vise en markant Venstre-profil.

- Vi skulle agere som oppositionsparti i den rolle, som vi forsøger at indtage; både at være opposition, men også være med om bordet og byde os til, som de fleste forventer af et stort parti, uanset om det er Venstre eller Socialdemokratiet. - I takt med at vi ved mere om situationen, så begynder Venstre selvfølgelig at have flere selvstændige pointer om, hvordan vi skulle åbne op, og hvordan vi skal understøtte økonomien, som jo stadig er voldsomt påvirket. I de første dage, hvor ingen, hverken Sundhedsstyrelsen, statsministeren eller vi vidste, hvad vi havde at gøre med, ville det have været voldsomt vanskeligt at lægge en oppositionslinje uden at vide, hvad vi arbejdede med. De politiske aftaler blev indgået med alle partier, og selv om det så siden har vist sig, at statsministeren har været noget enerådig, så var det, det rigtige.

Nuancernes parti Jacob Jensen lægger vægt på, at det er vigtigt, at Venstre indgår aftaler. Også for regeringen.

- Hvis regeringen alene skulle basere sig på sit eget flertal, så ville det være sværere at få det sidste mandat med. Der har vi jo en vis erfaring. Det bliver en sværere forhandlingssituation, end hvis det store oppositionsparti er med. Jeg håber altid, at Venstre vil være et nuanceret parti, der har noget på alle hylder, men som også gerne vil byde os til i kompromisets kunst. Du kan nok ikke finde et eneste politisk budskab, hvor der ikke er et parti, som vil noget mere end os. Om det er skattelettelser, sundhedspolitik eller udlændinge, vil der altid være nogen, som vil have noget mere ekstremt.

Sp: Hvad skal I gøre for at komme ud af Mette Frederiksens skygge?

- Der er et kæmpe behov for at få mere retning for virksomheder, skoleledere og så videre. Det tror jeg, at vi er dem, der kan sætte. Vi skal være konkrete, men også kritiske. Det har jo vist sig, at de meget dramatiske beslutninger i den første tid hvilede mere på statsministerens mavefornemmelser end råd fra Søren Brostrøm (direktør for Sundhedsstyrelsen, red.) og andre myndigheder. Venstre kan og skal fortsætte med at bidrage med konkrete bud på, hvordan samfundet kan videreføres med corona som passager.

Trætte efter års stridigheder Roen har sænket sig i Venstres folketingsgruppe, understreger Jacob Jensen.

- Der har været en enorm træthed i Folketingsgruppen både over forløbet sidste år, men også i årene før, hvor næsten alt blev vendt og drejet ud fra fløje og tænkt ind i den kontekst; Er du Lars' mand? Er du Kristian' mand? Det er der slet, slet ikke mere, og det er faktisk ret imponerende i forhold til, hvor vi var sidste år. Det tillægger jeg Jakob Ellemann Jensens ledelse og ydmyge tilgang til opgaven.

Sp: Hvordan fungerer det med Jakob Ellemann Jensen som formand og Inger Støjberg som næstformand?

- Det fungerer rigtigt fornuftigt, og det var også derfor, at jeg offentligt støttede Inger Støjbergs kandidatur, selv om jeg nok politisk ligger tættere på Ellen Trane Nørby. Vi er et parti, der skal favne bredt. Vi har været over 30 procent og skulle forhåbentlig komme det igen. Det kræver en vis bredde i det billede, man tegner, uden at det bliver en udvanding af det politiske projekt. Folk skal kunne føle, at de er repræsenterede.

Tryg ved Instrukskommissionen Sp.: Hvad vil det betyde for Venstre, hvis Instrukskommissionen kommer frem til, at Inger Støjberg har haft kendskab til, at det var en ulovlig instruks?

- Nu svarer jeg aldrig på hypotetiske spørgsmål...Men jeg er tryg ved, at man har en kommission, der håndterer den sag. Der er jo nogle, der mener, at opgaven er politisk, og det er det jo også pr. definition, fordi det er et flertal i Folketinget, som har nedsat kommissionen. Vi må se, hvor det lander. Men jeg går ud fra, som det mest selvfølgelige, at vores folk følger de regler, som gælder. Men når det er sagt, så er det fornuftigt, at vi har et system, hvor det bliver undersøgt, hvis der er en mistanke om, at der er foregået noget som var på den anden side af en kant eller en lovgrænse. Det er en del af at have et åbent demokrati, at man også kan se magthaverne i sømmene.

Bro mellem rød og blå Under coronakrisen har Socialdemokratiet og støttepartierne opbygget et historisk flertal i meningsmålingerne, i enkelte målinger såkaldt »ægte rødt« uden Det Radikale Venstre. Og Mette Frederiksen har netop luftet muligheden for at udskrive valg, hvis regeringen ikke får et flertal for udspillet om ret til tilbagetrækning. Venstres folketingsgruppe mødes på Hotel Alsik med - ifølge Berlingskes barometer - udsigt til at tabe 11 mandater, hvis der var valg i morgen. På blå fløj er det kun Konservative og Nye Borgerlige, som står til fremgang i forhold til valget i 2019.

Sp: Er der fælles fodslag i den borgerlige fløj med et Venstre med naturligt lederskab som det store parti?

- Det er jo ikke et fodslag, som vi kender det fra tidligere. Men der er også løbet meget vand i den politiske å, siden vi havde en VK-regering med Dansk Folkeparti som støtteparti. Vi har ikke en situation med tre-fire partier, som er enige om hovedlinjerne og aldrig skælder ud på hinanden. Men den enighed er der jo heller ikke på den modsatte lejr, hvis det overhovedet giver mening at tale om rød og blå lejr. Det har jeg stadig sværere ved at se, siger Jacob Jensen, der pointerer, at især Radikale distancerer sig fra regeringen på afgørende punkter:

- Men det gælder jo også SF. Jeg lavede en aftale sammen med SF om de store generationsforureninger i foråret, da vi havde efterspurgt det længe fra regeringen. Det gik alle Folketingets partier med på. Det eneste som virkelig skiller røde og blå, er hvilken statsminister man peger på. I den politiske dagligdag kan vi lave mange aftaler på tværs. Jeg skal ikke sige noget om regeringsdannelse, det er en formandsopgave, men der kommer i hvert fald ikke noget godt ud af en situation, hvor det er det 90. mandat, som dikterer, hvad de øvrige 89. skal beslutte.