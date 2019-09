V-folk: Ny formand skal samle partiet

- Det ville have været godt med en næstformand fra det kommunale. Det håber jeg stadig, vi kan få. Jeg er tilhænger af, at vi skal have to næstformænd, så vi slipper for at have en kronprins eller kronprinsesse, siger Bertel Haarder, der bestemt afviser enhver tale om, at et kampvalg om formandsposten kan være afklarende for partiet: