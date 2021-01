Landets småøer, men også kystbyer som Jyllinge her på billedet, er udsat for stormfloder. Og der må gerne komme mere fart på kystsikringen og andre klimatiltag, mener Landsforeningen af småøer og Venstre. Foto: Steen Østbjerg.

Send til din ven. X Artiklen: V: Sikring mod stormflod og skybrud sejler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Sikring mod stormflod og skybrud sejler

Sjælland - 19. januar 2021 kl. 20:16 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Næsten 10 år.

Så lang tid tog det for borgerne på Omø at få et digeprojekt op og stå efter de i 2006 blev ramt af en stormflod.

Og så lang tid skal der helst ikke gå før borgerne på landets andre småøer - eller kystområder for den sags skyld - kan blive sikret mod stormflod.

Sådan lyder det fra Dorthe Winther fra Omø, der er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, forud for et samråd om regeringens klimasikrings-indsats onsdag.

- På landets småøer er vi ekstra sårbare, fordi vi har vand hele vejen rundt omkring os, og så ligger vi ikke særligt højt. Så vi er meget bekymret over, hvordan vi kan beskytte os, siger Dorthe Winther.

Regeringen og dens støttepartier afsatte 350 millioner på finansloven for i år til at komme i gang. Men de rækker ikke ret langt, mener Dorthe Winther.

- vi så også gerne, at man sikrede, at sikringsarbejdet kommer til at gå stærkere. Vi er kommet med i arbe0djet omkring en klimahandlingsplan. Men vi vil meget gerne i dialog om det her problem nu. For det haster, tilføjer hun.

V: Der er for meget bøvl og for få redskaber Venstres miljøordfører Jacob Jensen, der sammen med partifællen Kristian Pihl Lorentzen har indkaldt miljøminister Lea Wermelin (S) til samrådet, ønsker også mere fart på området.

Venstres miljøordfører Jacob Jensen vil gerne have mere fart på arbejdet med tiltag mod stormflod og skybrud. Foto: Kenn Thomsen.

Jacob Jensen er med på, at regeringen har varslet, at man arbejder på en national klimahandlingsplan på området, ligesom man sidste år ændrede reglerne, så stormflodsramte borgere i Jyllinge ved Roskilde Fjord, kunne komme i gang med et stort digeprojekt. Et projekt, der var blevet trukket i langdrag på grund af enkelte klager, over digeprojektet.

- Der er sket noget. Men vi mener stadig, at der sker for lidt og at det sker for langsomt. Reglerne er stadig for uklare og komplicerede. Samtidig har borgere og kommuner brug for nogle konkrete, handlingsorienterede værktøjer, der kan sætte fart på de her klimasikringsprojekter, siger Jacob Jensen.

Onsdagens samråd handler ikke kun om kystsikring, men mere bredt: Hvad regeringen vil gøre for at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Herunder de stadig voldsommere regnskyl og skybrud, der i de senere år har betydet, at stadig flere husejere enten har fået vand i kælderen eller vand direkte ind fra gaden.

- Men derudover er der også problemerne med store vandmængder i åer og vandløb. Landmænd har fået oversvømmet deres marker, mens lodsejere og husejere har fået oversvømmet deres haver og hjem. Det koster selvfølgelig penge at sikre dem. Men hver gang, der sker en oversvømmelse, går der jo samfundsværdier tabt også. Det er ærgerligt, siger Jacob Jensen.