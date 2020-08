Tid er en afgørende faktor for overlevelse af kræft, derfor fastsætter kræftpakkerne maksimal ventetid til undersøgelse og behandling for hver enkelt kræftsygdom. Region Sjælland er længst fra målet om at nå 90 procent rettidig behandling. Foto: Jacob Nøddebo

V: Flere kræftramte skal behandles til tiden

Ingen danske regioner har endnu formået at leve op til Danske Regioners målsætning om, at mindst 90 procent af alle kræftpatienter får deres behandling i rette tid.

- Hvorfor skal overlevelseschancen med en kræftsygdom være ringere, blot fordi man bor i Region Sjælland? Det bliver det ét af Venstre hovedkrav ved de kommende budgetforhandlinger i regionen, at der skal fokus på kerneforretningen. Vi skal sikre, at kræftpatienterne får den hurtige udredning og behandling, som de lovgivningsmæssigt har krav på, siger Jacob Jensen.

Partiet opfordrer de øvrige partier i Region Sjælland til at støtte, at der kommer en analyse af kræftpakkeforløbene.

- Vi vil vide, hvorfor vi er bundskrabere. Ligesom vi gerne vil være klogere på, hvad Region Syddanmark gør anderledes, siden de er bedre i stand til at overholde tidsfristerne, og vi vil have bud på, hvordan Region Sjælland kan rykke sig i den rigtige retning, siger Jacob Jensen.

- Nej, vi går ind for, at vi sparer på brugen af eksterne konsulenter.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) udtaler til P4 Sjælland, at der skal holdes fokus på rettidig kræftbehandling. Han pointerer samtidig, at de nyeste tal for kræftforløb viser, at det trods alt går den rigtige vej.