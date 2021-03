Ups: Fem kommuner blev glemt i genåbningsmelding

For kun Region Hovedstaden står her til at få lov til at genåbne mandag den 22. marts for afgangseleverne i grundskolen, ungdomsuddannelserne og uddannelser for voksne, så restriktionerne kommer til at ligne dem i resten af landet.

Det vil sige, at elever og studerende kan møde fysisk ind på uddannelsen - 50 procent af gangen. Se de gældende regler her: