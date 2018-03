Universitetshospital poster penge i topforskning

To forskergrupper på Sjællands Universitetshospital får hver to millioner kroner om året i fem år for at kunne udvikle international eliteforskning i kræftkirurgi og kræftbehandling samt behandling for barnløshed og sygdomme i graviditeten.

- Jeg er stolt af, at vi er kommet så langt, siden vi i 2016 blev et universitetshospital, at vi nu kan pege på to forskningskonsortier med en fasttømret gruppe i en forpligtende samarbejdskultur. Vi forventer resultater, der vil kunne måle sig med de bedste i verden. Forskning i nye behandlinger på et meget højt niveau er central for et universitetshospital og vigtig for hele tiden at kunne tilbyde den bedste og nyeste behandling til patienterne i vores region, siger sygehusdirektør Henrik Villadsen.