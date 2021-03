Se billedserie Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Universitet priser corona-formidling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Universitet priser corona-formidling

Sjælland - 08. marts 2021 kl. 09:17 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Årets modtagere af Roskilde Universitets forskningsformidlingspris fik en ilddåb i medierne i 2020 i forbindelse med corona-pandemien. Fra deres unikke vinkel, hvor de kombinerer matematik med historiske data, har professor i epidemiologi Lone Simonsen og lektor i matematik Viggo Andreasen kvalificeret mediernes dækning af COVID-19.

»Et klasseeksempel på virkelig formidabel håndtering af etos,« lyder det fra priskomitéen.

For Viggo Andreasen blev 2020 året, hvor han efter 30 års undervisning og forskning for første gang blev interviewet.

- Jeg har arbejdet med matematiske modeller og forskning i sygdomsspredning, specielt influenza, lige siden jeg kom til RUC. Men så meget interesserer influenza ikke danskerne, jeg har fortalt om det til gymnasieelever og kolleger, men aldrig i medierne, fortæller Viggo Andreasen.

Han gav det første interview til TV2 for lidt over et år siden.

- Nogle af de første beregninger af det her berømmelige kontakttal var kommet frem, Statens Serum Institut blev bedt om at udlevere nogle udregninger til en journalist, og han tolkede dem så til, at corona ikke var nær så smitsom, som den er. Derfor gik jeg i medierne for at forklare, at det altså var en misforståelse, siger Viggo Andreasen.

Lone Símonsen og Viggo Andreasen mødtes oprindelig på en konference i USA, hvor Lone Simonsen dengang forskede.

Deres fælles interesse i feltet mellem biologi og matematik har blandt andet ført til forskning om den spanske syge.

I Danmark har man meget gamle unikke optegnelser, og det kommer forskerne til gavn. I Københavns Stadsarkiv fandt de blandt andet ugentlige optegnelser fra byens læger om patienternes sygdomme. Det har Simonsen og Andreasens blandt andet brugt til at påvise, at Danmark, Norge og visse andre lande oplevede en tidlig sommerbølge af Den Spanske Syge i 1918, som man ellers troede først opstod i efteråret.

I 2020 blev deres viden om pandemiers udvikling højaktuel, og RUC roser dem for indsatsen med prisen, der er på 25.000 kroner. Priskomitéen fremhæver deres troværdige fremtoniong og evne til at kommunikere i øjenhøjde med modtagerne: »De har helt sikkert også ydet et kæmpe bidrag til, at eksperters viden i det seneste år er blevet omgærdet med væsentlig større respekt og påskønnelse i den almindelige offentlige debat«, lyder det i en pressemeddelelse.