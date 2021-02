Fridays For Future, som har stået bag flere globale demonstrationer for at råbe politikerne op på klimaområdet vil have mere klima ind i undervisningen i grundskolen. Foto: Fridays For Future

Unge vil have klima på skemaet

Sjælland - 27. februar 2021 kl. 07:20 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Ungdomsbevægelsen Fridays For Future har lanceret en ny kampagne for at få langt mere klimaundervisning på skoleskemaet. Fridays For Future er kendt for at arrangere globale skolestrejker med tusindvis af skoleelever, der sammen har stået på gaden og krævet ambitiøs klimahandling af politikerne.

Under overskriften "Klima På Skema" kræver bevægelsen, at klimaundervisning indføres i grundskolen som et tværgående tema i alle relevante fag, og at alle elever får en årlig projektuge med mulighed for at gå i dybden med klimarelaterede emner.

- Som elev mener jeg ikke, at vi unge bliver rustet til den fremtid, der venter os. Derfor kræver vi i Fridays For Future en målrettet og nutidig klimaundervisning, der ruster, styrker og indkluderer alle elever. Vi kan nemlig ikke handle på en krise, vi ikke forstår, siger Isabelle Suvatne Ben-Hamadou, koordinator i Fridays For Future.

