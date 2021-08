Unge sjællændere er landets bedste til at indhente tilbud fra flere forskellige udbydere, når det kommer til lån og andre finansielle tjenester. Foto: Rune Reggelsen Skjold

Send til din ven. X Artiklen: Unge sjællændere skifter gerne bank Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge sjællændere skifter gerne bank

Coronatiden har ændret vores bankvaner. Især den unge del af befolkningen er blevet bedre til at indhente tilbud på finansielle produkter flere steder.

Sjælland - 10. august 2021 kl. 17:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

De unge i Region Sjælland er landets bedste til at indsamle lånetilbud hos flere forskellige udbydere af lån og andre finansielle services. Det viser en ny undersøgelse, som Bankly, en sammenligningsplatform indenfor finansielle services, står bag.

Her er 1000 danskere blevet spurgt om deres bankforhold og digitale lån for at finde ud af, om coronakrisen har ændret deres forhold til deres bank. Og det virker det i dén grad til, at den har gjort.

Mange danskere har siden coronakrisens start været nødsaget til at arbejde hjemmefra, og det har medført en større omvæltning og digitalisering i mange brancher. De unge sætter nu i større grad krav til bankerne om, at alle deres bankaktiviteter skal kunne klares online.

Samtidig er de unge blevet mere fleksible og kan sagtens holde styr på to eller flere banker ad gangen. Dertil er de unge også langt mere prisbevidste og -kritiske, og derfor er de meget bedre til at sammenligne markedet først og indhente flere tilbud - i stedet for blot at stole på, at banken giver dem det billigste tilbud, eksempelvis når de skal låne penge. Her viser undersøgelsen, at især Region Sjællands unge er gode til at indhente lånetilbud fra forskellige finansielle aktører.

De 18-29-årige i regionen indsamler i gennemsnit 3,568 lånetilbud. Landsgennemsnittet er tre lånetilbud.

Fra undersøgelsen * Blot lidt mere end hver tredje indbygger i Region Sjælland synes, den lokale bankfilial er vigtig

* Over halvdelen af indbyggerne i Region Sjælland ville sagtens kunne nøjes med en bank, som er 100% online

* Knap hver fjerde indbygger i Region Sjælland ved ikke, hvad de skal bruge deres bankrådgiver til

* Mere end hver tredje indbygger i Region Sjælland synes, bankrådgiveren blot prøver at sælge bankens egne produkter i stedet for at finde den bedste løsning for kunden

* Over 60% af alle indbyggere i Region Sjælland mener, bankrådgiveren blot skal hjælpe med de mere komplekse bankforretninger - resten klarer de selv

* Knap hver fjerde indbygger i Region Sjælland synes, tingene ofte trækker ud, når de skal snakke med deres bankrådgiver

* Kun 60% af indbyggerne i Region Sjælland forventer at have hele deres bankengagement hos en bank



* 18-29-årige: Indsamler i gennemsnit 3,568 lånetilbud (flest af alle aldersgrupper på tværs af regionerne)

* 30-årige: Indsamler i gennemsnit 2,53 lånetilbud

* 40-årige: Indsamler i gennemsnit 2,57 lånetilbud

* 50-årige: Indsamler i gennemsnit 2,56 lånetilbud

* +60-årige: Indsamler i gennemsnit 2,11 lånetilbud

Kilde: Bankly

- Det med at have et godt forhold til sin bankrådgiver og at kende vedkommende og have samme bankrådgiver gennem 30-40 år - det kommer man ikke til at se mere på de yngre generationer. De unge lægger nemlig vægt på nogle andre ting end det nære, som tidligere generationer lagde stor vægt på. De unge lægger mere vægt på prisen, og hvem der har de bedste digitale værktøjer og så videre, og derfor skal bankrådgiverens rolle nytænkes, hvis man gerne vil beholde de unge i banken - for løbet er lidt kørt for den gammeldags bankrådgiver, udtaler Kenneth Hansen fra Økonomisk Råd og fortsætter:

Læs mere om Banklys undersøgelse af, hvordan unges forhold til bankerne har ændret sig efter coronakrisen Læs mere om Banklys undersøgelse af, hvordan unges forhold til bankerne har ændret sig efter coronakrisen her. - Dertil tror jeg, at der - for den ældre generation - er langt større autoritetstro og loyalitet over for deres bankrådgiver og bank generelt, mens den yngre generation stiller spørgsmål, hvis der er noget, der ikke giver mening. Det medvirker til, at de ikke har den samme autoritetstro overfor eksempelvis bankrådgiveren - fordi de som generation er blevet klogere og kan Google sig frem til det hele. For 20-30 år siden var bankrådgiveren jo bedre uddannet, og du kunne ikke lige slå op, hvilken rente du kunne få. Nu har de unge dog forstået, at information kan findes hurtigt på nettet, og derfor - ligesom med alle mulige andre ting - undersøger de, hvor de kan få det billigst, for der er jo ingen grund til at betale dobbeltpris, hvis de kan få det billigere et andet sted, udtaler Kenneth Hansen fra Økonomisk Råd.