Ida Krogsgaard har tænkt meget over, hvad hun har lært under corona-nedlukningen, hvor hun både har mistet sin reservebedstefar, savnet vennerne og sin søster, der blev i England. Privatfoto

Ung under corona: Det startede med en forskrækkelse

Sjælland - 27. august 2020 kl. 11:36 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 11. marts var 15-årige Ida Krogsgaard sammen med et fire klassekammerater fra 8. klasse på vej i toget fra Hårlev til »brobygning« på Solrød Gymnasium, da de mødte en lille gruppe drenge og fik et chok.

- I toget kom nogle drenge, vi havde været på Restaurant- og Kokkeskolen med, hen til os og fortalte, at en af deres venner, vi også mødte to dage før, var smittet med corona. Først troede vi ikke rigtigt på dem. Men så snakkede vi med deres lærer på mobil, fortæller Ida Krogsgaard.

Deres lærer rådede de fem piger til at tage hjem.

- Et par af dem, jeg var sammen med, gik helt i panik, da vi stod på stationen, men vi fik snakket dem til ro.

Hun var selv især bekymret for at smitte sin mor, der arbejder med en sklerose-patient, og hendes far, som har haft en blodprop i hjernen.

- Da jeg kom hjem, ringede jeg til min mor. Hun tog det ret roligt. Først ville min far ikke kramme eller noget. Det ville han altså godt dagen efter, så han drillede mig vist lidt, siger Ida Krogsgaard, som så pressemødet på tv sammen med faderen om aftenen, da Mette Frederiksen lukkede landet ned.

Lukket ude og inde Corona-smitten blev ved skrækken. Men nedlukningen fik mange konsekvenser for Ida Krogsgaard, familien og andre nære.

- Vi lejer ud til nogle polakker, så da regeringen lørdag sagde de lukkede grænserne, gik jeg over og bankede på og inviterede dem ind, så mine forældre kunne oversætte for dem. Så pakkede de og kørte hjem. Min søster bor i England, og hende har jeg ikke set siden, at vi var ovre og besøge hende lige før jul. Hun bor sammen med en veninde, og hun ville ikke kunne komme med til Danmark, så min søster blev, så de kunne passe på hinanden.

Idas lærere på Hotherskolen lagde lidt for hårdt ud med online-undervisningen.

- Nogle af lærere gik helt amok omkring hjemmearbejdet, det var slet ikke til at overskue med lektier, siger Ida Krogsgaard.

- Hver dag gik jeg tur med vores naboers hund. De er lidt som mine reservebedsteforældre, og desværre døde manden, ikke af corona, men af en anden sygdom.

Der er mange ting, hun er gået glip af i foråret; to praktikpladser, jobbet i Bonbonland, en påskecup med håndbolden for bare at nævne lidt.

- Men det hårdeste var at miste en, man har kær. Corona har virkelig været en øjenåbner på mange måder. Jeg har lært, at man skal være taknemmelig for det, der er nu, siger Ida Krogsgaard, der kun sås med en enkelt veninde i hele foråret:

- I maj farvede vi hår, mit blev pink. Det er det altså ikke mere, men de fem kilo jeg tabte under nedlukningen, dem har jeg stadig ikke taget på.

