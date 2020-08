Sophus Wied er meget glad for at være tilbage på gymnasiet, selv om det er underligt at gå med mundbind. Privatfoto.

Ung under corona: 17-årig mistede fokus og savnede vennerne

- Virtuel undervisning var ikke særligt fedt, for skole og fritid flød sammen. Når man har pause, så lægger man sig måske bare ned på sengen. Det gør altså noget ved ens fokus, det er nemmere at koncentrere sig i skolen, og lærerne havde svært ved at introducere nyt over Google Meet. Det var så kedeligt at være hjemme, især at man ikke havde nogen at snakke med, og når undervisningen var slut, så var der jo også lektier, for vi havde stadig afleveringer, siger Sophus Wied.