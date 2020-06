Henriette Sønderskov Karlsen i videosamtale med ungekoordinator Mette Buur fra Mod!Kræft. Foto: Privatfoto

Ung kræftramt får tro og energi fra videomøder

En videoløsning, hvor unge kræftramte kan mødes online, har sikret, at Henriette Sønderskov Karlsen får den støtte, hun har behov for.

Sjælland - 07. juni 2020

Da coronaen ramte, mistede 24-årige Henriette Sønderskov Karlsen et vigtigt holdepunkt i sin tilværelse: Netværket med andre unge kræftramte i Region Sjælland, hvor de deler deres bekymringer om alt fra angst for, at kræften kommer igen, til problemer med at tage en uddannelse.

- Fællesskabet giver mig noget at se frem til. Da jeg på grund af senfølger (vedblivende, helbredsmæssige følger af kræftsygdommen, red.) måtte droppe ud af mit studie, og derfor ikke lige har noget at lave, får det mig i gang, når jeg ved, at der er møde med de andre. Det giver mig energi og gør mig utrolig glad at se og tale med de andre, fortæller hun.

Var helt alene Henriette Sønderskov Karlsen fik konstateret lymfekræft i 2014. Hun isolerede sig og mistede efterhånden sine venner. Hun er i dag kræftfri, men da lægerne raskmeldte hende, var hun derfor med egne ord »helt alene«.

Hun begyndte at deltage i arrangementer i Roskilde med andre kræftramte unge under Region Sjællands initiativ Mod!Kræft, der er et netværk og fællesskab for unge med kræft.

- Alle de søde mennesker, jeg får talt med, når vi mødes, har hjulpet mig til at tro på, at det er okay at opgive det studie, jeg var startet på. Det har hjulpet mig med troen på og selvtilliden til, at jeg nok skal klare en anden uddannelse trods de skavanker, jeg har fået af kræftforløbet, fortæller Henriette Sønderskov Karlsen, der bor på Lolland.

Men da coronaen ramte Danmark, måtte de unge droppe de fysiske møder.

Videoalternativ Behovet for at tale med de andre unge kræftramte var for Henriette Sønderskov Karlsen dog langt fra blevet mindre - snarere tværtimod.

- Hvordan har andre håndteret corona? Hvor bange skal man være? Det er svært at tale med andre om, hvordan man som person med dårligt immunforsvar, lige kommer igennem Netto uden at blive ramt af sygdom, forklarer hun.

Mod!Kræft måtte tænke i alternativer og fik i samarbejde med Region Sjællands E-hospital oprettet et sikkert onlineforum med VDX-videokonference, hvor de unge kan mødes virtuelt.

- Videomøderne, som vi i denne coronatid bruger, er lige så vigtige som de fysiske møder, Mod!Kræft holder. Det er et glimrende alternativ, da møderne for mig betyder, at jeg ikke føler mig så ensom og mindsker min angst, siger hun.

Potentiale i stor region Siden slutningen af april har Mod!Kræft afholdt fem videomøder - typisk med mellem to og fire unge til stede sammen med ungekoordinator Mette Buur. Koordinatoren mener, at de unge efterhånden som samfundet åbner, vil begynde at mødes fysisk igen, fordi de savner at sidde sammen fysisk - de savner rummet og fællesskabet. Men videomøderne rummer andre potentialer, lyder det.

- Regionen er stor, og de unge kører langt for at møde andre unge i samme situation. Så med kendskabet til denne digitale mulighed, vil det ganske nemt kunne etableres, og vi vil kunne mødes, når de unge har brug for det, siger Mette Buur.