Tonen i de politiske debatter er for hård, og der er for mange personangreb, mener vælgerne ifølge ny undersøgelse. Her ses et tidligere debatarrangement i Køge.

Undersøgelse: Vælgere dødtrætte af politisk debatkultur

Afbrydelser, udenomssnak og personlig kritik, der ikke har med sagens kerne at gøre. Det hører i for høj grad til hverdagens orden, når lokale politikere debatterer borgernes og kommunens udfordringer og løsningerne herpå.

Det mener vælgerne i Region Sjælland i hvert fald, viser en ny undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget for Constructive Institute, der arbejder for at fremme konstruktiv journalistik. Hele syv ud af ti vælgere (71 procent) mener, at lokalpolitikere taler for meget udenom i debatter, mens over halvdelen (53 procent), mener, at politikerne taler for meget i munden på modparten. Knap halvdelen af undersøgelsens respondenter peger desuden på, at lokalpolitikerne i for høj grad afbryder hinanden og taler om hinandens personlige fejl og mangler (begge 49 procent).

Resultatet kan vi absolut ikke være tilfredse med, mener en af hovedkræfterne bag undersøgelsen, mangeårig chefredaktør og nyhedsdirektør Ulrik Haagerup.

- Den her undersøgelse understreger en interesse for politik generelt, men en klar afstandtagen fra politik, som primært handler om mundhuggeri og politikere, som er blevet trænet i ikke at svare på spørgsmål og i stedet primært angriber de andre. Det er helt klart, at vi har et voksende problem med polarisering, og at folk vender ryggen til demokratiske processer og politik. Det er vanskeligt at få folk til at stille op til valg, og mange vælger ikke at følge debatter, fordi der er for meget fokus på konflikt. Vi kan og skal lave det om, siger Ulrik Haagerup, der er grundlægger og direktør for Constructive Institute og tidligere nyhedsdirektør på DR og chefredaktør på Nordjyske Medier og Jyllands-Posten.