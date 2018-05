Flere patienter der skal behandles og have lægehjælp, større udgifter til dyr medicin og flere højt specialiserede behandlinger på især Rigshospitalet truer med at slå hul i Region Sjællands økonomi næste år. Modelfoto: Peter Andersen.

Underskud på 245 mio. truer sygehuse

Sjælland - 17. maj 2018 kl. 18:53 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stadig flere borgere, der har brug for behandling, voksende udgifter til dyr sygehusmedicin og flere specialiserede behandlinger i de andre regioner truer med at slå et hul i Region Sjællands økonomi næste år på hele 245 millioner kroner.

Det viser de foreløbige beregninger for næste års budget, som regionspolitikerne i regionsrådet blev præsenteret for på et budgetseminar torsdag.

Hullet er så stort, at det vil være umuligt ikke at undgå nedskæringer blandt personalet, og dermed i sidste ende ramme patienterne. Det fortæller regionsrådsformand Heino Knudsen (S), til sn.dk.

- I virkeligheden er der tale om en succeshistorie, hvor vi kan behandle flere og flere mennesker, og flere og flere komplicerede sygdomme. Men det kræver, at vi har ressourcerne til at gøre det. Vi har et medicinsk område, der er enormt presset i forvejen, og vi har en psykiatri, der er også er enormt presset. Skal vi ud og finde 245 millioner kroner ekstra, bliver presset ikke mindre. Vi har brug for et økonomisk løft, siger Heino Knudsen til sn.dk.

Heino Knudsen håber, at regeringen vil komme til undsætning med flere penge til regionerne i de forestående forhandlinger om næste års økonomi.

- Jeg er med på, at der er tilført flere milliarder til sundhedsvæsnet de senere år. Men vi har øget produktionen langt mere, end vi har fået tilført. Vi kan og skal gøre ting smartere, hurtigere og bedre end i dag. Men samtidig er det ikke rimeligt at bede vores medarbejdere på sygehusene og i psykiatrien om at knokle endnu mere og løbe endnu stærkere, end de gør i forvejen, siger han.

Jacob Jensen, der er Venstres politiske ordfører i regionsrådet og finansordfører i Folketinget, er også bekymret for det pres, sundhedsvæsnet er under. Han tør dog »næsten godt garantere«, at der kommer flere penge til sundhedsvæsnet fra regeringen i en kommende aftale med regionerne, såvel som på en kommende finanslov.

- Men det er for lidt og for nemt bare at bede om flere penge, for det er kun en del af forudsætningen for at klare det presset på sundhedsvæsnet. Vi skal bringe mere teknologi i spil og få skabt et bedre samarbejde med kommuner og lægerne ude i almen praksis. Derigennem kan vi få skabt nogle stærkere, lokale sundhedshuse og lægecentre, der kan tage sig af de simple og lette behandlinger, så folk ikke altid skal hele vejen ind på sygehuset, siger han.

Også de fire øvrige regioner styrer imod trecifrede millionunderskud næste år.