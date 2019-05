Se billedserie Roskilde Universitet (RUC) her på billedet er ikke et "ægte" sjællandsk universitet, mener folketingskandidaterne Kaare Dybvad (S), Morten Dahlin (V), Zenia Stampe (R) og Merete Dea Larsen (DF).

Send til din ven. X Artiklen: Umage alliance vil have nyt »sjællandsk« universitet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Umage alliance vil have nyt »sjællandsk« universitet

Sjælland - 30. maj 2019 kl. 08:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Der skal etableres et helt nyt, «ægte sjællandsk universitet« uden for hovedstadsområdet og Roskilde.

Sådan lyder et af syv »sjællandsmål«, som Venstres Morten Dahlin, Socialdemokraternes Kaare Dybvad, Dansk Folkepartis Merete Dea Larsen og De Radikales Zenia Stampe har givet håndslag på at kæmpe for, hvis de bliver valgt. Det oplyser Morten Dahlin.

- Jyderne har i årtier været gode til at stå sammen om tingene, så de blandt andet har kunnet få motorveje. Det sammenhold har haltet lidt her på Sjælland, siger han om baggrunden for den umage alliance.

Sjælland har godt nok allerede et universitet uden for København i form af RUC i Roskilde. Men tidligere undersøgelser har vist, at 80-90 procent af de studerende bor i hovedstadsområdet og ender med at få job samme sted, når de er færdige.

- Det nye universitet skal tage udgangspunkt i Sjællands behov og levere arbejdskraft til både offentlige og den private sektor. Det kunne ligge på Syddansk Universitets nuværende afdeling i Slagelse. Men det kunne også ligge i eksempelvis Næstved, eller i begge byer, siger Morten Dahlin.

Blandt de øvrige mål er blandt andet en motorvej til Kalundborg og motorvej hele vejen fra Næstved og Rønnede over Slagelse til Kalundborg. Et andet mål er bredbånd til alle husstande, enten via en statslig bredbåndspulje eller i et samarbejde med Seas-NVE.

Flere af målene, heriblandt en motorvej til Kalundborg og Næstved-Rønnede er dog allerede vedtaget af et blåt flertal på Christiansborg. Seas-NVE har også allerede selv fremlagt en 3,4 milliarder kroners plan for at sikre bredbånd til alle andelshavere inden udgangen af 2023.

Men håndslaget mellem de fire politikere er stadig nødvendigt påpeger Kaare Dybvad:

- Hvis man ser på de trafikforlig, der blev indgået før valget om kalundborg-motorvejen, har de partier i dag lidt over 40 procent af vælgeropbakningen. Det er langtfra sikkert, at der pr. automatik er samme opbakning bag det efter et valg. Derfor er det på det og de øvrige områder helt afgørende, at vi er nogen, der står sammen på tværs og er enige om, at ville prioritere de her ting og kæmpe for dem, siger han.