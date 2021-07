Rådet for Sikker Trafik har gode erfaringer med at lade folk, der selv kom slemt til skade i trafikken som unge, fortælle andre unge deres historier. Derfor søger de nu trafikskadede eller pårørende til øget forebyggelsesindsats på Sydsjælland. Foto: Allan Nørregaard

Ulykkeshistorier får de unge til at tage bedre beslutninger i trafikken

Sjælland - 16. juli 2021 kl. 06:00 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

De unge er overrepræsenterede, når det kommer til tilskadekomne i trafikken, og nu viser en ny opgørelse, som Rådet for Sikker Trafik har lavet baseret på tal fra Vejdirektoratet, at de 15-24-årige i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds er særligt udsatte.

Faktisk må politikredsen notere, at man fra 2016-20 har haft 35 dræbte eller alvorligt tilskadekomne per 10.000 i aldersgruppen.

Det tal er kun overgået af Nordjyllands Politikreds, der i samme periode har haft 37,5 skader og Midt- og Vestjyllands Politikreds med 36,5 skader per 10.000 i aldersgruppen.

Mobilitet og dårlige valg I Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds har de unge med andre ord landets tredjehøjeste risiko for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken.

Helt anderledes ser det ud i Midt- og Vestsjællands Politikreds, som til sammenligning kun har 24 tilskadekomne per 10.000 i aldersgruppen. Landets tredjelaveste tal.

Hvad det skyldes, har Lars Olsen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, ikke nogen klippefast forklaring på, men:

- Noget er et spørgsmål om mobilitet. De unge i de dele af landet, hvor der er lidt længere til job, uddannelse og fritidsaktiviteter, de færdes bare mere i trafikken end unge i for eksempel København. Når man færdes derude, hvor der ikke er et specielt godt offentligt transporttilbud, så bliver det i stedet bil og knallert, og det giver bare nogle ulykker, forklarer Lars Olsen og fortsætter:

- Men det er ikke hele forklaringen. Der er direkte sammenhæng mellem de valg, vi træffer, vores adfærd på vejene, og de ulykker, der sker. Det er der, noget af forklaringen ligger. Måske har de unge et lidt forkert forhold til det med at køre for stærkt.

Fortællinger gør indtryk Den attitude kan man gøre noget ved, og derfor har Rådet for Sikker Trafik besluttet at styrke den forebyggende indsats i skoler og på ungdomsuddannelser.

Derfor søger Rådet for Sikker Trafik nu flere personer, der enten selv er kommet alvorligt til skade i trafikken eller er pårørende til trafikdræbte, som vil dele deres oplevelser med unge mennesker på uddannelsesinstitutionerne på Sydsjælland.

Styrken i de historier fra det virkelige liv har nemlig en positiv effekt på tilhørerne, ved man i Rådet for Sikker Trafik.

- Vi har brug for flere, der er villige til at dele deres ulykkeshistorie med os. De mennesker, vi leder efter nu, har netop selv begået en fejl. Det handler ikke om, at man har stået i en vejside og er påkørt sagesløst, det er alle nogen, der har taget de her beslutninger, som har fået voldsomme konsekvenser. Det trænger ind. Det får de unge til at kigge indad og se på, hvad de selv gør.

De unge ændrer adfærd - Vi ved, den her indsats virker. Den får ikke bare de unge til at ændre holdning, men også til at ændre adfærd. Så de i højere grad tager selen på, lader være med at køre, når de har drukket, og lader være med køre for stærkt, fastslår Lars Olsen.

Projektlederen fortæller, at det er en win-win at stille op og fortælle sin historie, fordi man både er med til at forhindre, at andre skal igennem det samme traume, men også fordi, det kan være med til, at man får bearbejdet sin egen oplevelse og finder en god vej videre i livet.

Rådet for Sikker Trafik samler gruppen af foredragsholdere et par gange om året, ligesom de sørger for hjælp til at strukturere fortællingen. Foredragsholdere får desuden et honorar, da foredragene som regel holdes i dagtimerne i almindelig arbejdstid.

Har man som trafikskadet eller pårørende til en trafikdræbt mod på at stille op med sin historie, kan Rådet for Sikker Trafik kontaktes på email: info@sikkertrafik.dk eller på telefon 39 16 39 39.