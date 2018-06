Ulve truer øko-landmænd: - Vi glemmer at naturen kan være farlig

- Vi har på mange måder en forkert naturforståelse i Danmark. Vi glemmer, at naturen også kan være farlig. Ulven er pisse besværlig, men jeg mener, at vi godt kan indrette os på, at den er her. Vi passer jo også på løven, selv om den er mega farlig. Vi lever i den moderne tid, hvor vi har mange muligheder for at indstille os på og indrette os efter, at der er ulve i Danmark, sagde han.