Ulovlige knive kan let købes på nettet

Der skal ikke søges længe på internettet for at finde omtaler af ulovlige knive og webshops, som forhandler ulovlige knive, for eksempel den særlige kreditkortskniv, der kan foldes, så den har samme størrelse og form som et kreditkort.

Men det er køberne og ikke netbutikkerne, som politiet har i søgelyset, når der importeres ulovlige knive.

Midt- og Vestsjællands Politi offentliggjorde torsdag i en pressemeddelelse, at der beslaglægges mange ulovlige knive. Bare i Midt. og Vestsjællands Politis område er der siden nytår konfiskeret 144 knive.

Det drejer sig om:

89 halsknive

1 kastekniv

4 kreditkortknive

45 springknive

- Vi tror på, at mange unge ikke lige tænker over, at de overtræder våbenloven, når de bestiller knive fra udlandet via internettet. Vi skal på det kraftigste advare imod det, da det er ulovligt, og så er det ærgerligt at få en plet på straffeattesten, siger politikommissær Peter G. Kirkegaard.