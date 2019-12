Se billedserie Ulla Schejbel Nielsen er igang med den næste bog om felven og syvsoveren. Det lille skrivebord har været i familiens eje siden hendes oldeforældres tid. Den gamle nisse er fra farmor og farfars hjem. Farfar var manufakturhandler og havde »Kontanten« i Ubby ved Kalundborg. Her blev der solgt alt fra legetøj til tøj og gardiner. Allernederst i kælderen blev julepynten til butikken gemt, så der boede nissen det meste af året. Men når den blev fundet frem, sammen med det elektriske tog og de andre nisser til juleudstillingen i butikken, så var det rigtigt jul. Nu bor nissen i Ullas kælder, men kommer selvfølgelig op på det gamle skrivebord ved juletid.

Ulla har altid fortalt historier

Sjælland - 26. december 2019

Af Anders Spanggaard

Felven er hverken en fe eller en elver. Hendes hår er langt og mørkt, huden er bleg, øjnene er blågrønne, og vingerne er så små, at de ikke kan bære hende. Sammen med sin nye ven syvsoveren, som hele tiden falder i søvn, skal hun løse en farlig opgave for den ældste fe og elverkongen.

Man skal ikke læse meget i Ulla Schejbel Nielsens nye børnebog, der udkom i foråret 2019, før det står klart, at her har vi med en forfatter at gøre, som er begavet med både skrivetalent og en livlig fantasi.

»Felven og syvsoveren« er 46-årige Ulla Schejbel Nielsens første børnebog. Hun er dog ikke ukendt med at skrive bøger. Tidligere har forfatteren skrevet tre sangbøger til børn.

- Lige fra mine egne tre børn var små, har jeg skrevet aftensange til dem, og det er efterhånden blevet til ganske mange sange. Derudover har jeg altid fortalt historier til børnene, så på den måde har jeg efterhånden oparbejdet en hel del rutine i historiefortælling, fortæller Ulla Schejbel Nielsen.

Hun er uddannet lærer med musik som linjefag, så det med musikken falder ikke så svært. Folkeskolen har dog aldrig fået fornøjelse af hendes evner. I stedet kastede hun sig over en ny uddannelse og blev kandidat i kommunikation fra Roskilde Universitet. Evnerne til at kommunikere blev dels brugt som kommunikationsmedarbejder i erhvervslivet og i et job i Strandmarkskirken i Hvidovre, hvor hun blandt andet tog sig af babysalmesangen.

- Det var i forbindelse med jobbet i kirken, at jeg for alvor kom igang med at skrive sange til børn. Der manglede nogle sange, som ikke var for tunge, og der skulle heller ikke være for meget musikskole over det. Jeg tog det som en udfordring og kastede mig ud i det. Det er der så foreløbig kommet tre sangbøger til børn ud af.

I støbeskeen længe Jobbet i kirken er nu droppet, så Ulla Schejbel Nielsen kan koncentrere sig mere om forfattergerningen. Fornylig er hun sammen med sin familie flyttet til Himmelev ved Roskilde, og her glæder hun sig over, at der er nem adgang til at komme ud i naturen.

Ulla Schejbel Nielsen har altid holdt meget af at færdes i naturen sammen med sine børn, og disse mange ture har i høj grad været med til inspirere hende til at skrive »Felven og syvsoveren«. Der er natur på næsten hver eneste side i bogen.

Hør bare disse linjer fra side 27:

I bare tæer gik hun ud på engen. Felven kunne godt lide at mærke det dugvåde græs under sine fødder. Der var stille, nu hvor feer, insekter og småfugle var gået til ro. Langsomt gik hun gennem disen. I disen føltes alting lettere, og hun trak vejret dybt ned i maven. Da hun kom til de første slanke træstammer, vidste hun, at hun var tæt på lysningen, hvor elverhøjen lå.

- Jeg går ofte og fantaserer, når jeg er i naturen. Hvem kunne mon bo inde i det træ, og hvad kunne der ske på denne eng? Jeg tager altid en masse noter, når jeg kommer hjem efter en god gåtur. Og disse noter har været en stor hjælp i arbejdet med bogen, fortæller Ulla Schejbel Nielsen.

Hovedpersonerne i bogen, felven og syvsoveren, er ikke særlig høje, de er begge små væsener, så Ulla har også brugt en del energi på at forestille sig, hvordan ting i naturen tager sig ud, når man ikke er særlig høj. På den måde har hun tænkt på bogen gennem lang tid.

I og med at inspirationen til naturbeskrivelserne er hentet i Ulla Schejbel Nielsens nærområde, er der mange ting fra bogen, man kan finde i eksempelvis skoven. Og det kan give anledning til mange gode snakke mellem voksne og børn, når man tager en tur i skoven.

- Det kan for eksempel være et lille træ, som et rådyr har spist af. Der er simpelthen så mange spændende ting derude. Det gælder bare om at have øjnene med sig, siger Ulla Schejbel Nielsen.

En livlig fantasi Forfatteren mener, at det stimulerer fantasien at være i naturen. Som barn havde hun efter eget udsagn en livlig fantasi, og den er heldigvis intakt.

Selv om børn i vore dage bliver overdænget med billedmedier, som ikke overlader meget til fantasien, og den derfor kan komme ud af træning, mener Ulla Schejbel Nielsen ikke, at nutidens børn har »ondt i fantasien«.

- Min erfaring er, at børn har en livlig fantasi. Den skal bare have lov til at udfolde sig. Man kan sige, at fantasien skal »vandes« ved at give den tid og rum.

Og i bøgernes verden er der efter Ulla Schejbel Nielsens mening god næring til fantasien.

Hun synes derfor, at det er meget værdifuldt at læse for børn, ligesom det er godt for børn, at de selv læser, når de er blevet gamle nok til det.

»Felven og syvsoveren« er egnet til højtlæsning for børn fra fem år og kan læses af børn selv, fra de er omkring otte år gamle. Forfatteren har med vilje gjort kapitlerne korte, så de knapt så gode læsere også kan være med.

- De korte kapitler er også en fordel for travle forældre, som ikke kan overskue at læse et langt kapitel. Det er værdifuldt at læse højt for børn, fordi man får en god stund sammen, og derudover er der en sidegevinst i, at højtlæsning åbner bøgernes verden for børnene. Det samme gælder iøvrigt, når man tager børn med på bibliotek, siger Ulla Schejbel Nielsen.

Hun mener ikke, at påstanden, om at børn ikke gider læse, er rigtig. Det handler om, at vi voksne skal vise børnene, at der er andre muligheder end tablets og smartphones.

En to'er på vej Der gik ikke lang tid fra Ulla Schejbel Nielsen afsluttede arbejdet med »Felven og syvsoveren«, før hun var igang med endnu en bog om de to venner. Og selv om man taler om »den svære to'er«, faldt det hende ikke svært at gå igang med endnu en fortælling om felven og syvsoveren.

- Jeg kiggede i mine noter og kunne se, at der var stof til en bog mere. Og så var det da bare med at komme igang.

Ulla Schejbel Nielsen har endnu ikke besluttet, om der på et tidspunkt kommer en tredje fortælling om felven og hendes ven syvsoveren.