Udvidede muligheder for Covid-19 test før påske

Region Sjælland arbejder i samarbejde med PLO Sjælland på højtryk for at blive klar til at visitere og tage imod borgere/patienter med milde symptomer.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Efter sundhedsmyndighederne onsdag eftermiddag meldte ud, at man nu åbner op for test af mennesker med milde symptomer, der samtidig lever op til en række kriterier, har både de praktiserende læger og Region Sjælland fået ekstra travlt.

- Vi er ikke på plads til at kunne komme i gang med at teste denne nye gruppe endnu. Det er en meget stor gruppe mennesker, der er tale om. Og det kræver et større setup, end vi har nu. Så vi arbejder på højtryk for at finde løsninger, som vi lige nu håber på at have klar til starten af næste uge, fortæller lægefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, Jesper Gyllenborg.

Han pointerer, at når man øger mængden af mennesker, der skal testes så markant, er der mange procedurer og praktik, der skal gå op i en højere enhed. Det kræver mere personale, flere værnemidler og mere plads at teste mange flere mennesker. Setuppet skal være så sikkert som muligt for både patienter og personale.