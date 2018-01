Gitte Simoni (O) er blevet formand for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering. Læs om fordelingen af de resterende udvalgsposter i artiklen.

Udvalgsposterne på plads i Region Sjælland

Regionsrådet har fredag endeligt besluttet fordelingen af udvalgsposter for valgperiodens ti udvalg. Af nye udvalg kan nævnes Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering, Udvalget for afbureaukratisering og modernisering og den Politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Regionsrådsmedlemmerne for Region Sjælland er fredag blevet enige om fordelingen af de 82 udvalgsposter i de ti udvalg. De syv af posterne er i den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen, der er et midlertidigt udvalg i de første to år af valgperioden.

Regionsrådet har desuden besluttet at ændre styreformen til Skanderborgmodellen, som nu er styreformen i fire af de fem regioner. I Skanderborgmodellen er udvalgene såkaldte stående udvalg.

- Med stående udvalg giver Regionsrådet udvalgene et større ansvar. Tidligere havde de kun en politik skabende funktion over for Regionsrådet. Med den beslutning ønsker vi at brede den politiske styring og indflydelse i Region Sjælland ud på alle medlemmer af Regionsrådet og sikre et politisk ejerskab i de ti udvalgs arbejde, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

De konkrete beføjelser til de enkelte udvalg besluttes af Regionsrådet i løbet af foråret. Udover de ti udvalg er der også Forretningsudvalget, som blev besluttet tidligere i januar. Forretningsudvalget består af regionsrådsformanden og 14 medlemmer.

Fordelingen af formandsposterne i de ti udvalg er følgende:

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering

Gitte Simoni (O) (formand)

Anders Koefoed (V) (næstformand)



Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling

Julie Jacobsen (O) (formand)

Jørgen Holst (Ø) (næstformand)

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø

Peter Jacobsen (O) (formand)

Jens Ravn (V) (næstformand)

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde



Freddy Blak (A) (formand)

Christian Wedell-Neergaard (C) (næstformand)

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Nicolai Nicolaisen (A) (formand)

Christian Wedell-Neergaard (C) (næstformand)

Udvalget for sundhed for alle

Per Nørhave (O) (formand)

Lars Hoppe Søe (B) (næstformand)

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Annemarie Knigge (A) (formand)

Flemming Damgaard Larsen (V) (næstformand)

Udvalget for Social og Psykiatri

Tina Boel (F) (formand)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) (næstformand)



Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Egon Bo (I) (formand)

Bodil Sø (V) (næstformand)

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen

Tina Boel (F) (formand)