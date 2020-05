Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Udligningsreform sender flere penge til Sjælland

Sjælland - 05. maj 2020 kl. 11:46 Af Lars Jørgensen, Tomas Revsbech og Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste kommuner i Region Sjælland ser ud til at få flere penge til flere hænder i ældreplejen, folkeskolen og daginstitutioner næste år.

Regeringen har med Venstre, Radikale, SF og Alternativet aftalt en reform af det kommunale udligningssystem, der groft sagt omfordeler penge mellem rige og fattige kommuner. Aftalen betyder, at der fra næste år vil blive omfordelt flere penge fra velstillede til fattigere kommuner, end der gør i dag.

- Det er en aftale, der afspejler det gode princip om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste læs. Danmark er for lille til ubalance, lød det fra finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemødet tirsdag.

Han lagde vægt på, at aftalen er så bred, at kommunerne trygt kan lægge budgetter i mange år, uanset om regeringen er rød eller blå. Aftalen kan ikke ændres medmindre Socialdemokratiet og Venstre er enige.

Over 732 millioner Konkret kan de 17 kommuner i Region Sjælland se frem til at få over 732 millioner kroner årligt netto med reformen. I regeringens udspil var der lagt op til en nettogevinst på 706 millioner - hvilket er mere, end hvad kommunerne modtager i dag.

- Jeg er rigtig glad og meget tilfreds. Det er en historisk reform, som betyder, at man nu faktisk kan trække vejret og lave politik i stedet for besparelser ude i kommunerne. De får en mulighed for at løfte de mange udfordringer, de står med, siger De Radikales kommunal- og skatteordfører Kathrine Olldag.

Også SF's finansordfører Jacob Mark, hvis parti kom med i aftalen til allersidst, er glad. Også selv om han havde håbet på en større omfordeling.

Havde gerne set mere til og Lolland - Vi ville da gerne have haft endnu mere til for eksempel Lolland, Vordingborg og Næstved, men det var ikke de borgerliges ønske. Men store dele af Sjælland - Næstved, Vordingborg, Slagelse, Guldborgsund - kommer til at mærke det positivt. Der er jo nogle områder, som kræver en ekstra indsats i forhold til at hjælpe borgere og udsatte børn, siger Jacob Mark.

Den største ændringer i udligningsordningen er, at den særlige Hovedstadsudligning mellem de 34 kommuner i hovedstadsområdet forsvinder. Til gengæld slipper en række af landets bedre stillede kommuner med en lavere regning, end S-regeringen oprindeligt havde lagt op til. Det sker efter pres fra især Venstre.

Aftalen betyder, at staten kompenserer de kommuner, der skal aflevere mest, med over 1,5 milliarder kroner om året. Regeringen havde oprindeligt spillet ud med 0,5 milliarder kroner.

- Det har været helt afgørende for os i Venstre at lave en aftale, som sikrer bedre balance og velfærd i hele Danmark uden, at danskerne får et stort skattesmæk, som der ellers var lagt op til i regeringens oprindelige udspil. Samtidigt tager vi et opgør med den uretfærdige overbetaling af udlændinge, som især har tilgodeset de socialdemokratiske vestegnsborgmestre. Så det er en solid og ansvarlig aftale, som retter op på skævheder, og bringer Danmark i en bedre balance, siger Venstres politiske ordfører Sophie Løhde.

Sn.dk erfarer, at Roskilde, Lejre, Greve og Solrød Kommuner skal aflevere færre penge, end regeringen oprindeligt havde lagt op til, mens Høje-Taastrup og Stevns, der stod til at skulle aflevere penge, bliver netto-modtagere.