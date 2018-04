Er der penge nok at gøre godt med i de kommunale kasser næste år, eller skal sparekniven findes frem til skade for blandt andet daginstitutionerne? De sjællandske kommuner holder vejret, mens forhandlingerne om en ny udligningsordning går ind i den afsluttende fase. Foto: Søren Bidstrup/Scanpix Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Udligning: Sidste chance for aftale om Robin Hood-penge

Sjælland - 12. april 2018 kl. 12:11 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der penge nok i kommunekassen til ældrepleje, skoler og børnehaver næste år, eller skal politikerne finde sparekniven frem?

Det spørgsmål stiller mange borgmestre rundt om på Sjælland sig selv lige nu. For på Christiansborg arbejder politikerne i disse timer på højtryk for at blive enige om, hvor mange penge, der skal omfordeles mellem landets rige og fattige kommuner i 2019 og årene derefter. Det skriver DAGBLADET og Nordvestnyt torsdag.

Selv om der kan synes lang tid til 2019, skal der ifølge Dansk Folkepartis finansordfører Rene Christensen landes en aftale i dag.

- Enten laver vi en aftale i dag, eller også gør vi slet ikke. Regeringen skal senest i morgen fremsætte et lovforslag til et nyt udligningssystem, der så skal vedtages i Folketinget, inden regeringen skal mødes med Kommunernes Landsforening for at forhandle om kommunernes økonomi næste år. Det handler i sidste ende om, hvornår man ude i kommunerne kan komme i gang med at lægge og forhandle budgetter for 2019, siger Rene Christensen til aviserne.

Der er dog stadig stor afstand mellem parterne.

Groft sagt ønsker regeringen, at skrue ned for udligningen, da især LA og K mener, at de rige kommuner allerede afleverer nok penge til landets øvrige kommuner. Omvendt ønsker DF og Socialdemokraterne større omfordeling.

- Vores synspunkt i S er, at der skal ske en bedre fordeling af pengene, og så er staten nødt til at tilføre udligningssystemet nogle flere penge. Lige nu er der nogle modeller på bordet, hvor kommuner rundt om i Danmark, deriblandt Lolland og Ishøj, skal ud at skære ned. Det har vi ingen interesse i at støtte, siger Magnus Heunicke, kommunal og velfærdsordfører (S) til aviserne.