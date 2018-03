Udflytning af statslige arbejdspladser kan blive lidt af et nulsumsspil, mener Sara Vergo, for når mange statsansatte vælger ikke at flytte med jobbet, dræner de udflyttede styrelser i stedet kommunerne for dygtige folk. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Udflytning kræver mere omtanke

Sjælland - 14. marts 2018 kl. 11:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sara Vergo, formand for DJØF Offentlig og bosat i Neder Vindinge lidt uden for Vordingborg, står med et ben i hver lejr, når DJØF Offentlig debatterer udflytning af statslige arbejdspladser.

For på den ene side er udflytning af statslige arbejdspladser en fordel for de medlemmer, der allerede bor og arbejder i provinsen. Omvendt skal bekymringen over udflytningen tages alvorligt.

DJØF-formanden ser de største muligheder for succes, hvis de udflyttede arbejdspladser koncentreres, som det bl.a. også er sket i runde et og to i fx Holbæk, Ringsted og Slagelse Kommuner,

- Konklusionen er klar, hvis projektet skal lykkes med mere liv i provinsen og ikke mindst en ordentlig produktivitet i de udflyttede organisationer, er det en god ide at satse på klynger af statslige arbejdspladser i stedet for at smøre det tyndt ud på kommunerne. Der skal være andre karrieremuligheder i nærheden og job til partneren, for at det er attraktivt at flytte ud. Det virker faktisk som om, at Sophie Løhde har lyttet lidt i denne omgang og samlet flere institutioner i faglige miljøer, siger Sara Vergo.

