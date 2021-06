Uddannelsesaftale: Sjælland får tre nyer uddannelser 300 studiepladser

Proessionshøjskolen Absalon skal oprette pædagoguddannelse i Holbæk, jordemoderuddannelse i Slagelse og en radiograf-uddannelse i Næstved. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Mik

Sjælland - 25. juni 2021 kl. 12:25 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Der skal etableres en pædagoguddannelse i Holbæk, en jordemoderuddannelse i Slagelse og en radiograf-uddannelse i Næs- tved. Samtidig udvides Region Sjællands nye lægeuddannelse i Køge. Det er blot nogle af elementerne i en stor uddannelsesaftale, som S-regeringen og et bredt flertal på Christiansborg har indgået, og som blev præsenteret på et pressemøde i dag efter avisens deadline.

Hos professionshøjskolen Absalon, der skal udbyde de tre nye uddannelser, vækker nyheden jubel hos rektor Camilla Wang.

- Den her aftale er fantastisk for Region Sjælland. En ting er, at vi får flere uddannelser og flere studerende. Men samtidig sikrer aftalen, at uddannelserne uden for de store byer får et større tilskud. Det er en kæmpe politisk anerkendelse af, at der er brug for flere studiepladser i regionen, og at det er dyrt at have små og decentrale campusser i stedet for få store, siger Camilla Wang.

Præcis hvor mange studiepladser, der følger med de tre nye uddannelser, er i skrivende stund ikke helt afklaret.

Men aftalen indebærer alt i alt, at Absalon generelt tildeles 300 ekstra studiepladser. Efter alt at dømme på skolens sygeplejerske- og pædagoguddannelser, mens der ikke kommer flere pladser på lærer- og socialrådgiveruddannelserne.

Aftalen lægger blandt andet op til at oprette et regionalt taxameter, der giver uddannelser uden for de store byer fem procent ekstra i tilskud fra 2023. Tilskuddet øges gradvist til permanent syv procent fra 2027 og frem.

Regeringen havde faktisk kun lagt op til, at tilskuddet skulle være fem procent. Men det var ikke nok, mente blandt andre SF:

- Jeg er rigtig glad for, at den her aftale tager et økonomisk greb, der sikrer, at man kan drive gode uddannelser uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg. For små uddannelser koster altså flere penge, siger SF's uddannelsesordfører Astrid Carøe.

Hun påpeger, at det er vigtigt, at unge kan uddanne sig overalt i landet frem for at være tvunget til at flytte til de store byer for at studere.

- Vi har brug for arbejdskraft i hele Danmark. Og der er altså folk, der enten ikke vil eller kan flytte til de store byer. Region Sjælland har rigtig mange, der stadig er i det område, de er opvokset i, når de er 25 år gamle, og mange af dem får aldrig en uddannelse. Nu får de uddannelserne tættere på, og det kan være med til at sikre, at flere kommer med på uddannelsesvognen, siger hun.

Ud over flere velfærdsuddannelsespladser får Kalundborg også studiepladser fra arkitektskoen i København.

I Nordsjælland oprettes der en læreruddannelse i Hillerød.