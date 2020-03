Uddannelser udlåner senge, masker og sprit til sygehuse og kommuner

- Vi er blevet kontaktet af Region Sjælland for en uges tid siden, hvor de spurgte til, om vi lå inde med værnemidler, udstyr og andre ting, der kunne være relevant for dem i den her situation. Det gør vi. Så vi har samlet tingene sammen og er klar til at levere det, siger Camilla Wang, rektor på Professionshøjskolen Absalon, der tilføjer, at også flere af de 17 kommuner i Region Sjælland siden har henvendt sig. Absalon uddanner sygeplejersker i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. og bioanalytikere i Næstved og Kalundborg. Men lige nu er de sendt hjem og modtager undervisning hjemmefra.