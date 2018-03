Uddannelse: Så er det sidste chance for at søge

- Jeg var ret introvert efter gymnasiet og totalt skoletræt, og jeg ville gerne prøve noget andet - få lidt frisk luft under bøgerne. Det har givet mig selvtillid, for det kræver noget at stå over for så mange børn og være sikker på, hvad du siger. Men det var da grænseoverskridende i begyndelsen; især i specialklasserne, hvor eleverne kan være op til 18 år. Det krævede noget af en 19-årig at skulle være en autoritet over for jævnalderende, fortæller Sascha Johansen.