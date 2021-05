Tydelige forventninger og krav samt fokus på potentialet er vejen frem

Et friskt pust er altid godt. Det giver nye måder både at tænke og gøre tingene på.

Ordene kommer fra Razan Haugaard og falder under snakken om diversitet og mangfoldighed på arbejdspladsen. Hun kigger op og smiler. Nærmest som for at understrege, at så enkelt er svaret, når snakken falder på for og imod indvandrere og udlændinge på arbejdspladsen. Men så enkelt er svaret alligevel ikke, for med medarbejdere med et andet sprog og især en anden kultur følger der også andre behov og udfordringer med.