Turister skal holde ferie på vandet

Sjælland - 30. november 2020 kl. 17:10

Der er behov for alternative overnatningsmuligheder, hvis dansk turisme skal fortsætte vækstrejsen de kommende år. Det får nu forretningsmanden Bernd Muckenschnabel til at investere i produktion og kommerciel udlejning af husbåde.

- Vi skal turde tænke nyt for at indfri det potentiale, der aktuelt er i kyst- og naturturismen i Danmark. Det gør vi f.eks. ved at udvikle nye kommercielle overnatningsformer som udlejning af husbåde, så vi sikrer nye, varme senge i en branche, hvor markedsrelevant overnatningskapacitet er en knap ressource. Men det kræver investeringer for at lykkes, og derfor er det afgørende, at vi formår at tiltrække internationale opmærksomhed på investeringspotentialet, fortæller Claus Hyttel Skrubbeltrang, Investment Manager i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Attraktivt marked Bernd Muckenschnabel stod i en lang årrække i spidsen for Novasol, som dengang talte 50.000 huse i 22 lande. Aktuelt er han medejer af Stern Hausboot, som producerer, sælger og udlejer husbåde i Tyskland. Ifølge Bernd Muckenschnabel rummer forretningsområdet et stort potentiale i Danmark.

- Turisterne efterspørger i stigende grad naturnære ferieoplevelser, der samtidig ikke går på kompromis med hverken komfort eller kvalitet, og corona-pandemien har kun forstærket denne tendens yderligere. Det oplever vi blandt andet ved, at feriehusene bliver revet væk, og det er derfor nødvendigt at tænke i nye baner for at udvide markedet gennem nye overnatningsformer. Vi gør det allerede i Tyskland, hvor husbåde efterhånden har etableret sig som overnatningsform, men Danmark halter bagefter, forklarer Bernd Muckenschnabel og fortsætter:

- Danmark er et attraktivt marked for husbåde i den forstand, at man råder over nogle af Europas længste kyststrækninger og samtidig har uudnyttet kapacitet i mange marinaer. Vores vurdering er, at Danmark rummer et potentiale på mellem 1000 og 1500 husbåde, hvilket vil åbne op for helt nye muligheder inden for kyst- og naturturismen.

Stern Hausboot leverer tre forskellige modeller af husbåde, som kan ligge i vandet året rundt.

Produktion på Lolland Den første husbåd fra Stern Hausboot på dansk søterritorie er placeret i Kragenæs Marina Lystcamp på Lolland, hvor der fra Kystdirektoratet er givet tilladelse til i alt 12 husbåde.

Stern Hausboot har desuden etableret en filial i Bandholm på Lolland, hvor den nye type nordiske husbåd nu sættes i produktion.

- Vi ser et kæmpe potentiale i Lolland-Falster, og vi tror på, at området kigger ind i en lys fremtid - særligt i forbindelse med Femern-projektet, som kommer til at åbne op for nogle helt nye muligheder for at tiltrække gæster fra det nordtyske marked. Derfor tager vi nu næste skridt og starter produktion i Danmark, hvilket vi forventer os meget af. Vi er blevet hjulpet godt på vej af de lokale myndigheder og Invest in Coastal Tourism in Denmark/Dansk Kyst og Naturturisme, som gør det yderst attraktivt og let for udenlandske virksomheder som os at investere i området, siger Bernd Muckenschnabel.

Etableringen vækker begejstring hos Business Lolland-Falster og Lolland Kommune, hvor turismen er et centralt indsatsområde.

- Vi har store forventninger til turismeudviklingen på Lolland de kommende år. Derfor glæder det os, at udenlandske investorer kan se potentialet i at investere i vores produkt. Vi ser et stærkt match til netop husbåde for Lolland på grund af vores mange hyggelige havne. Et øget antal husbåde vil bidrage positivt i forhold til vores udbud af attraktive overnatningstilbud og samtidig mindske den uudnyttede kapacitet, som flere havne oplever, fortæller borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (S).