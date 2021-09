Se billedserie En af tilhørerne - Thomas Fischer fra Næstved - der er jobsøgende, spurgte panelet om, hvad de vil gøre for, at flere handicappede får mulighed for at få et job: Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Turismen som vækstmotor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Turismen som vækstmotor

Sjælland - 14. september 2021 kl. 21:44 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Turisterhvervet på Sjælland og de sydlige øer kan blive - og er allerede - til dels en vækstmotor. Men om der skal tages mest hensyn til naturen, eller om nogle turisters behov for store luksuriøse sommerhuse skal høres mere, det var deltagerne på aftenens åbningsdebat om turisme og erhverv ikke helt enige om.

Til debatten deltog bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S), Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen, borgmester i Slagelse og Folketingsmedlem John Dyrby Paulsen (S) John Brædder Regionsrådsmedlem for de konservative Egon Bo og borgmester i Guldborgsund Kommune fra Guldborgsundlisten og Christian Juhl, folketingsmedlem for enhedslisten.

- Man skal anerkende, at turisme er løftestangen for turistdammark - herunder region Sjælland. Det er restaurationer og følgeerhverv, der skal være mulighed for at udbygge turisme, og her er planloven er en stor hindring. Når det gælder København, så fjerner man de forhindringer og giver lov at bygge, men ikke i resten af Danmark, hvor turisme er en stor motor. Men vi skal passe på vores natur og værne om den - det er et både og, siger finansordfører for Dansk Folkeparti René Christensen. Debatten var arrangeret af Sjællandske Medier, TV2 ØST og P4 Sjælland for at markere Folketingets snarlige åbning med regionale debatter.

Sommerhuse for alle Står det til Kaare Dybvad Bek, så er det vigtigt, at det ikke er for vanskeligt at bygge sommerhuse rundt omkring, for ellers vil priserne stige. Derfor er der også gjort nogle undtagelser for planloven, så man kan bygge ud til kysterne - og det skal udnyttes, før vi gør mere, mener ministeren.

- Det er vigtigt at holde fast i, at der kan bygges rundt omkring, så folk med almindelige indkomster kan få et sommerhus. Hvis vi ikke bygger, kommer der heller ikke nogen af de billigere. Der skal dog også være aktivitet i områderne, for folk sidder jo ikke bare og kigger tomt ud i ludten i deres sommerhus, sagde indenrigs-og boligministeren.

Job til handicappede Service og turistbranchen skriger på arbejdskraft, særligt efter at danskerne er begyndt at rejse mere i eget land samtidig med, at turismen begynder at blomstre igen.

Der er næsten fuld beskæftigelse, men ikke blandt handicappede, og det undrer Thomas Fischer fra Næstved, der spørger til, hvad politikerne vil gøre ved det.

- Det skal defineres, hvad man har af kvalifikationer og arbejdsevne. Jobcentrene skal være bedre til at afklare det, mener René Christensen.

- Drop bolig job-ordningen, den er overflødig, invester i stedet i en kampagne i de mennesker, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, eksempelvis handicappede, siger Christian Juhl fra Enhedslisten.