EU-parlamentariker Marianne Vind (S) er så bekymret over den uberegnelige amerikanske præsident, at hun er kommet i tvivl om forsvarsforbeholdet og gerne ser et stærkere EU også sikkerhedsmæssigt. PR-foto.

Trumps afbud kalder på europæisk sammenhold

Sjælland - 21. august 2019 kl. 13:10 Af Tine Fasmer

Præsident Trumps uberegnelige trampen i den diplomatiske glasbutik har også et europæisk perspektiv, for er USA virkelig en allieret, man kan stole på?

Marianne Vind, nyvalgt medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, er ved at forberede sig på parlamentets næste samling 2. september - netop som Trump egentlig ville have gæstet Danmark.

- Bruddet på den diplomatiske etikke er en ting. Noget andet er USA's stærke strategiske interesse for Grønland og ressourcerne i den grønlandske undergrund. Det er selvfølgelig langt ude, men alligevel; hvad gør vi, hvis USA vil invadere Grønland? Hidtil har jeg ikke været stærk tilhænger af et europæisk militært samarbejde. Men Trumps opførsel får mig til at vakle. Hvis vi ikke kan regne med USA som vores allierede, nytter det ikke noget med et svagt EU, siger Marianne Vind.

Hun påpeger, at det usikre forhold til USA rejser nye spørgsmål ved Nato-alliancen.

- Hvis Putin rører på sig over for de østeuropæiske lande, kommer Nato med USA så og hjælper? Kan vi stole på det længere, siger Marianne Vind.

Venstres Morten Løkkegaard understreger, at USA er vores stærkeste allierede uanset, at præsidenten opfører sig bizart.

- Trump har ingen interesse for Europa og ingen forståelse for den europæiske historiske. USA er stadig vores største allierede, men Trumps ageren understreger betydningen af, at vi træffer fælles europæiske beslutninger. Det understreges jo af, at han selvsamme dag, som han fornærmede Danmark, talte for, at Rusland igen skal ind i G7 (blev smidt ud i 2014 pga. invasion af Ukraine, red.). Det viser, hvor hans interesse er, siger Morten Løkkegaard, der ikke har nogen forventninger om, at EU reagerer officielt på Trumps pres på Danmark og Grønland.

- Hvordan skal man næsten også reagere på dette rableri? Vi aner jo dybest set ikke om det er en joke, eller noget der handler om hans natlige sindstilstand. Men diplomatiske kriser plejer normalt at blive løst mellem de involverede lande, og hvis det bliver et spørgsmål om krig, så træder FNs sikkerhedsråd til, siger Morten Løkkegaard.

Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen påpeger, at situationen kalder på overvejelser om sikkerheds- og forsvarspolitiske alliancer.

- Hvis man havde afleveret et roman-manuskript om en sådan præsident, var det jo ikke blevet antaget. USA er vores mægtigste allierede, men deres nuværende præsident er fuldstændig uberegnelig. Enten er hans rådgivere meget ringe, eller også lytter han ikke til dem. Det er en situation, som kalder på en plan B, siger Jan E. Jørgensen.

Han håber, at flere nu indser, at det danske forbehold for at deltage i EU's forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde skal væk.

- Det er ikke ligefrem en katastrofe, at vi har et forsvarsforbehold, men det er skadeligt for Danmark, fordi vi ikke kan være i relevante drøftelser med de øvrige EU-lande. Det håber jeg. at flere erkender.