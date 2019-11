Landområder i by-kommuner som Lejre, Roskilde, Køge, Greve og Solrød og mellemkommuner som Holbæk, Ringsted, Faxe, Sorø og Næstved, kan stilles bedre, hvis bredbåndspulje skal fortsætte, konkluderer evaluering. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Klar besked til politikere: Bredbåndspulje virker og bør fortsætte

Sjælland - 15. november 2019 kl. 12:34 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods milliard-investeringer fra teleindustrien er der stadig tusindvis af borgere og virksomheder på landet og i yderområderne som vil være afskåret fra lynhurtigt internet i de kommende år. Der er med andre ord fortsat et behov for bredbåndspuljen, der ellers står til at lukke ned ved årets udgang.

Det konkluderer en evaluering af bredbåndspuljen, som Energistyrelsen har foretaget.

(Nyhed om evalueringen på Energistyrelsens hjemmeside kan findes her, hvor selve evalueringen også kan downloades.)

»Selvom antallet af tilskudsberettigede adresser løbende falder, primært som følge af kommerciel udrulning, vil der efter Energistyrelsens vurdering være afløb for en bredbåndspulje på 100 millioner kroner i 2020, skriver styrelsen blandt andet.

Og selv om teleindsutrien investerer omkring syv milliarder hvert eneste år i bredbåndsudrulning, og titusinder af adresser i løbet af få år er blevet koblet på den digitale motorvej, vil der stadig være adresser tilbage i tyndt befolkede områder, som er koblet af:

»Her har bredbåndspuljen fortsat en målgruppe. Dette vil også gøre sig gældende efter 2020«, skriver Styrelsen.

Medvind til kritikere Evalueringen er en gave til de mange, der har kritiseret, at S-regeringen ikke har afsat penge i sit finanslovsudspil til, at til at lade Bredbåndspuljen fortsætte. Det vakte først kritik fra Landdistrikternes fællesråd.

Siden har Region Sjælland, de 17 kommuner i Region Sjælland, og Teleindustrien sendt et fælles åbent brev med kritik, ligesom flere partier på Christiansborg har været kritiske. Ikke mindst Venstre.

Også SF og Enhedslisten har været positive over for, at lade puljen fortsætte. Og derfor har SF også tænkt sig at smide evalueringen på forhandlingsbordet. Sådan lyder det fra partiets finans- og it-ordfører Lisbeth Bech Poulsen til SN.dk.

- SF vil have en bredbåndspulje på 100 millioner og det kæmper vi for i forhandlingerne, skriver Lisbeth Bech Poulsen i en sms til Sn.dk

Flere bør komme med Energistyrelsen lægger op til to potentielle ændringer i evalueringen.

Dels kan man gøre det til et krav til teleudbyderne at betale en del af gildet, når de går med i projekt, der opnår støtte.

Dels kan man åbne op for at adresser i landzoner i by- og mellemkommuner skal have bedre mulighed for at opnå støtte.

