Togene kører igen efter den normale køreplan på Sydbanen, mens den først er helt på normalt niveau på Nordvestbanen 12. maj. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Trods togkaos: Sjællandske tog-pendlere tilfredse med DSB

Sjælland - 09. maj 2018 kl. 10:29 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sjællandske togpendlere og øvrige togrejsende må være et tålmodigt folkefærd.

For kundetilfredsheden med DSB i årets tre første måneder har stort set været upåvirket af, at 33 ME-lokomotiver blev taget ud af drift i slutningen af januar - med togbusser og aflyste togafgange siden da på Nordvestbanen København-Kalundborg og Sydbanen København-Ringsted-Nykøbing F. Det skriver DAGBLADET og Nordvestnyt.

Aske With-Knudsen, der er underdirektør i DSB, er selv lidt overrasket.

Han understreger, at situationen med de mange lokomotiver ude af drift har været »klart utilfredsstillende«:

- Grunden til, at vi ikke bliver straffet hårdere af kunderne, kan være, at vi har været ude og beklage det her på forhånd og uddelt gratis kaffe. Måske kan det have bidraget til øget tålmodighed eller givet de togrejsende en forståelse af, at vi har håndteret tingene efter vores bedste evne, siger han til aviserne.

Han tilføjer, at DSB for nylig har været ude og give pendlerne en ekstra kompensation på 20 procent som et plaster på såret. Men de penge er altså uddelt efter målingerne i første kvartal.

På en skala fra 0 til 10 scorer DSB samlet set 7,4 hos de togrejsende på Nordvestbanen mod 7,8 i samme periode sidste år.

På strækningen Ringsted-Nykøbing F. scorer DSB 7,8 i år mod 7,5 sidste år, mens passagererne på strækningen Roskilde-Køge Næstved, hvor mange passagerer er indirekte berørt af tog-problemerne, ligger tilfredsheden på 7,7 mod 7,6 i sidste år.

- Vi har et mål om, at 8,0 er tilfredsstillende. I det lys er vi faktisk lidt overraskede over, at kundetilfredsheden ikke har rykket sig mere i en negativ retning på Sjælland, siger Aske Wieth-Knudsen.

Omkring 600 togrejsende har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen på hver af de tre strækninger.