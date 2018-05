Det store hesteshow er et af dyrskuets absolut største trækplastre, og alt tyder på, at det også bliver gennemført i år. Arrangørerne bag dyrskuet frygter nemlig ikke, at et udbrud af den frygtede heste-herpes skal ramme sjællandske heste. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Trods frygtet heste-virus: Heste velkomne på Roskilde Dyrskue

Udbruddet af den potentielt dødelige heste-herpes på Fyn og i Jylland, der har kostet flere heste livet, får ingen konsekvenser for de op imod 500 heste og deres ejere, der ventes at deltage i årets dyrskue i Roskilde.

Dyrskuet har nemlig »ingen planer om at lukke for tilgangen af heste« på årets skue, der finder sted 6.-8.juni, skriver dyrskuet i en pressemeddelelse.

»Situationen med de aktuelle tilfælde af herpesvirus på Fyn og i Jylland følges meget opmærksomt og i samarbejde med fagpersoner. Men for øjeblikket er der ingen planer om at lukke tilgangen af heste til dette års dyrskue«, lyder det endvidere.

For nylig fik udbruddet af heste-herpes Sindal Marked i Jylland til at lukke af for heste for første gang i markedets historie. På Fyn har Det Fynske Dyrskue indtil videre valgt at holde dørene åbne for heste, ligesom i Roskilde.