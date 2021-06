Se billedserie Venstres transportordfører kritian Pihl Lorentzen. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Trods aftale: Drømmer om mere sjællandsk motorvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods aftale: Drømmer om mere sjællandsk motorvej

Sjælland - 28. juni 2021 kl. 14:43 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Motorvejene mellem Næstved og Rønende og til Frederikssund kommer ikke så hurtigt, som ønsket. Og så blev drømmen om en motorvej mellem Ringsted og Roskilde ikke til noget. I hvert fald ikke i denne omgang.

Det er tre tidsler i en ellers god infrastrukturaftale, mener Venstres mangeårige transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

- Det er helt galt, at Frederikssund-motorvejen først skal påbegyndes så sent (i 2029 efter planen,red.). Det er heller ikke godt, at Næstved-Rønnede begynder så relativt sent (i 2024,red.). Der er dog lagt op til i aftalen, at man kan forsøge at fremrykke nogle projekter, hvis man kan samle ferltal for det. Så der er en mulighed der. Men alt i alt er det godt, at vi nu har en aftale. Der er penge til konkrete projekter mange år frem. Det er ikke længere fugle på taget, siger han.

Avisen spørger, om det ikke handler om at prioritere projekterne på bekostning af andre projekter - også fra Venstres side af.

- Jamen, regeringen har slet ikke været villige til at drøfte periodiseringen (rækkefølgen,red.) af projekterne på noget tidspunkt. Det har vi slet ikke kunnet pille ved, siger Kristian Pihl Lorentzen, og fortsætter:

- Hvis nogen tror at det handler om, at Venstre rigtig gerne ville have en hærvejsmotorvej i Jylland, så er svaret klart nej. For også det projekt er lagt ret sent i rækkefølgen, så de ting har ikke noget med hinanden at gøre, siger han.

Venstre var også gået til forhandlinger med et ønske om at opgradere vejen mellem Ringsted og Roskilde til motorvej. Forslaget er tænkt som en slags alternativ til Ring 5-projektet fra Køge i syd over Østsjælland til Helsingør i nord.

- Vi har fået af vide, at der ligger en undersøgelse klar næste år, hvor vi skal se på alternativer til Ring 5. Når den er kar vil vi slå til og foreslå, at der kommer en motorvej, siger Venstres transportordfører, der også fremhæver en opgradering af jernbanen omkring Ringsted, som et rigtig godt projekt, der er kommet med.

DF forbavset

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen bekræfter billedet af, at regeringen ikke var til at rokke i forhold til rækkefølgen af projekterne.

Men han synes så heller ikke, hans kolleger i blå blok gjorde meget for at fremme eksempelvis Næstved-Rønnede motorvejen:

- Det har været totalt låst. Og jeg er også ret forbavset over, at mine politiske kolleger i blå blok ikke har presset mere på. Det er jeg faktisk skuffet over, siger Rene Christensen.

Han tilføjer dog, at han samlet set synes det er en rigtig god aftale for Sjælland.

- Kalundborg-motorvejen kommer i forlængelse af de tidligere udflytninger af uddannelser til området, som har vist, at det godt kan lade sig gøre at styrke områder uden for København. Og så er jeg også rigtig glad for, at Østbanen er kommet med i aftalen. Det har ikke været kønt med diskussioner mellem regeringen og region Sjælland om, hvem der har haft ansvaret. I sidste ende er taberne jo pendlerne og de lokale på Østsjælland. Så det er rigtig godt, at lokalbanerne er kommet med i den her aftale, siger han.

relaterede artikler

Jubler over nye skinner, men vil ikke røre ny asfalt 28. juni 2021 kl. 15:45

Køge får flere gevinster i ny infrastrukturaftale 28. juni 2021 kl. 12:05

Infrastrukturplan kan gøre Danfoss-drøm til virkelighed 28. juni 2021 kl. 11:24